Die CNC-Firmengruppe in Sparnberg produziert neben Filter und Dämmstoffen seit diesem Jahr auch Mund-Nase-Masken. Sebastian Müller, der mit seinem Bruder Marco die Familienunternehmen CNC Cut beziehungsweise CNC Filter leitet, nimmt mit seiner Lebensgefährtin und CNC-Marketingfachfrau Nadine Kraft aber auch an Demonstrationen gegen Coronamaßnahmen teil. Warum, verrät das Paar im Interview. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Herr Müller, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung der CNC-Firmengruppe in diesem von der Corona-Krise geprägten Jahr in den einzelnen Sparten Autoteile, Industrie und Schutzmasken?

Wir stellen Akustik-Dämmstoffe aus Vliesstoff für Fahrzeuge und Staubfilter für Schaltschränke her. In beiden Sparten ist die produzierte Menge und der Umsatz etwa um 20 bis 30 Prozent zurückgegangen. Die Auftragslage ist sehr volatil. Die Aufträge werden mitunter um Wochen verschoben, weil unsere Kunden wegen der Corona-Krise beispielsweise weniger Autos verkaufen. Wir bewegen uns wieder auf dem Niveau von 2016. Schon im vergangenen Jahr, also noch vor Corona, hat sich die Auftragslage etwas verschlechtert.

Etwa, weil deutsche Autos schon vor der Corona-Krise weniger gefragt waren?

Ja, weil der Peak erreicht wurde. Wir hatten 2017 und 2018 so viele Aufträge, dass wir eigentlich anbauen und uns erweitern wollten. Doch zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil wir schon damals das Gefühl hatten, dass es nicht dauerhaft bergauf gehen kann.

Wie hat sich die Krise auf den Umsatz und die Mitarbeiterzahl ausgewirkt?

Zu besten Zeiten hatten wir mit 22 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Wenn alles gut läuft, werden wir in diesem Jahr 2,6 Millionen Euro erreichen. Auf Grund der wirtschaftlichen Lage mussten wir sechs Festangestellte abbauen.

Wie kam es, dass CNC in die Produktion und den Vertrieb von Mund-Nase-Masken eingestiegen ist?

In der Shutdown-Zeit im März und April sind seitens der Automobilindustrie fast alle Aufträge eingestellt worden. Da unser Hauptlieferant auch Rohstoffe für Masken herstellt und wir mit unserer Technik aus textilen Stoffen alle möglichen Formen schneiden können, kam meine Mutter auf die Idee mit den Schutzmasken. Als die Auftragslage schlechter wurde, haben mein Bruder Marco und seine Frau, meine Verlobte Nadine und ich die Formen für die Masken aus einem Stück entwickelt. Unser Onlineshop namens Filterino war bereits konfiguriert. Wir mussten nur noch die Artikel einstellen und für den Verkauf freigeben. Produziert und vertrieben haben wir Alltagsmasken, aber auch medizinische und OP-Gesichtsmasken mit FFP-Standard. Investiert haben wir in die Zertifizierung nach DIN 14683, alles andere war vorhanden. Später gab es aber Lieferprobleme, weil andere Firmen sämtliches Material aufgekauft hatten.

Wie viele Masken hat CNC damals hergestellt, wer waren die Hauptabnehmer?

Wir haben deutlich über eine Million Masken hergestellt. Gekauft wurden diese von Großkunden, meist von Firmen, die ihre Mitarbeiter mit Gesichtsmasken ausgestattet haben.

Welchen Anteil am Jahresumsatz hatte Ihr Maskengeschäft?

Etwa 20 Prozent.

Nadine Kraft: Der Umsatz ist zuletzt sehr stark gefallen, weil Google, Facebook und Co. keine Maskenwerbung angenommen und auch Veröffentlichungen nicht erlaubt haben, da man mit der Angst der Menschen nicht werben dürfe. Wir hatten also kein Marketing.

Bleiben Gesichtsmasken für CNC ein wirtschaftliches Standbein, gerade jetzt wo die Infiziertenzahlen erheblich steigen?

Wir haben im Sommer mit einem Vliesstoffhersteller in Oberfranken ein Material aus Polyester entwickelt, das dauerhaft verfügbar sein wird. Dieses werden wir verarbeiten.

Nun sind Masken in der Bevölkerung umstritten. Sind Sie froh, dass Sie in den Markt eingestiegen sind?

Der Bedarf war da. Als es in der Lockdownzeit keine Masken gab, sahen wir es als Pflicht an zu helfen. Grundsätzlich ist es immer unser Bestreben, unser Portfolio in andere Märkte zu erweitern.

Sie haben Ihre Masken unter anderem an die Grundschule Gefell gesponsert, aber Ende August an der Großdemo gegen die Corona-Auflagen in Berlin teilgenommen. Wie kam es zu dem Sinneswandel?

Nadine Kraft: Es war kein Sinneswandel. Wir haben einen gefragten Artikel hergestellt, der zeitweilig nicht zu haben war. Gleichzeitig finden wir es nicht gut, dass Masken zur Pflicht geworden sind. Auch am kommenden Samstag in Leipzig wollen wir klar machen, dass wir es nicht in Ordnung finden, was uns die Politik antut.

Was finden Sie an den Maßnahmen nicht akzeptabel?

Sebastian Müller: In einem freiheitlichen Land sollte es mündige Bürger geben, die selbst Verantwortung übernehmen und nicht nur mit Pflichten belegt werden. Man sollte es den Leuten selbst überlassen, ob sie Maske tragen oder in Gaststätten gehen.

Nadine Kraft: Es kann nicht sein, dass Kinder im Unterricht Maske tragen müssen.

Wenn jeder selbst entscheiden dürfte, wo er welche Einschränkungen seiner Freiheit anwendet und ob er solidarisch beispielsweise gegenüber medizinischem Personal und Risikogruppen ist, könnte mancher Kraftfahrer auch verlangen, dass es in seinem Ermessen liegen sollte, mit welcher Geschwindigkeit er an Kindergärten und Schulen vorbeifährt ….

Sebastian Müller: Das kann man nicht vergleichen. Die Corona-Maßnahmen sind zu extrem. Wenn es in Studien heißt, Kinder seien keine Infektionsüberträger, dann sollten sie im Unterricht auch keine Masken tragen.

In Ihrer Patchworkfamilie leben fünf Kinder. Würden Sie Homeschooling dem Maskentragen vorziehen?

Nadine Kraft: Sollte es erneut zum Homeschooling kommen, dann sollten die Lehrer den Unterricht in Videokonferenzen übernehmen, aber nicht die Eltern. Das ist nicht unser Beruf. Wenn die Kinder dem Unterrichtsstoff nicht mehr folgen können, wäre es uns lieber, wenn sie das Schuljahr wiederholen. Denn wir wollen, dass aus unseren Kindern etwas wird. Sie sollen nicht mit Ach und Krach durchgeprügelt werden, sondern richtiges Wissen vermittelt bekommen.

Zurück zur Auftragslage von CNC: Sie fahren ein Elektroauto. Fürchten Sie wie andere Fahrzeugzulieferer, künftig weniger Bauteile liefern zu können, falls sich Elektroautos durchsetzen? Denn der Elektromotor ist wesentlich leiser und braucht keinen Lärmschutz...

Sebastian Müller: Wir bekommen schon viele Anfragen für Neuprojekte und sind recht positiv gestimmt. Elektroautos sind leiser und müssen akustisch an anderen Stellen gedämmt werden, weil man sonst Geräusche wie Steinschlag im Radkasten hören würde. Ferner ist die Dämmung der Batterie nötig, damit diese nicht unter Wärmeverlust leidet.