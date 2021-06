Mit diesem Impfstoff wird am Wochenende überall in Thüringen geimpft

Erfurt Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat mitgeteilt, welcher Impfstoff am Wochenende angeboten wird. Der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist ungewöhnlich.

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen hat am Mittwochabend mitgeteilt, dass sie am kommenden Wochenende an allen 29 Thüringer Impfstellen Impftermine mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech anbieten.

Die Folgeimpfungen finden drei Wochen später statt. Das ist auch insofern ungewöhnlich, als der Abstand zwischen den beiden Impfungen sonst sechs Wochen beträgt. Die Buchung ist möglich unter www.impfen-thueringen.de.

