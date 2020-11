Mit „Hycos“ aus Schmölln ein Stück Normalität in Coronazeiten

Mit Hycos bringt die SGS Schmölln GmbH jetzt ein Produkt auf den Markt, das das Leben in der Corona-Pandemie etwas normaler machen soll. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Die Idee für diese Hygieneschleuse entstand laut Petra Raßmann und Konstantin Kupka, Inhaber des Familienunternehmens, vor vier Monaten. „Von einem Lockdown zum nächsten – das kann doch nicht die Lösung sein“, umreißt Petra Raßmann die Intention. Deutschland als Land der Erfinder und Ingenieurkunst müsse mehr dazu beitragen, in der Corona-Pandemie ein Stück Normalität zu sichern, findet sie.

Modelle für drinnen und draußen sowie barrierefrei

Aus der Anfangsidee wurden zwei Hycos-Typen, sowohl für drinnen als auch für draußen und barrierefrei. Nötig ist lediglich einen Stromanschluss, ansonsten ist Hycos transportabel und durch die Cloud für die Datenspeicherung ortsunabhängig.

Die neu entwickelte Hygieneschleuse gewährleistet den Zugang für Gäste ohne Krankheitssymptome überall dort, wo sie zur Anwendung kommt. Das können Theater, Schulen und Kindergärten sein, ebenso Kliniken, Pflegeheime, große Konzerte oder Sportveranstaltungen. Die Schleuse sichert die lückenlose Kontaktrückverfolgung, sollte die nach einem Coronaausbruch nötig werden.

Sascha Busies ist Industrie-Mechatroniker bei SGS Schmölln. An der Hycos-Entwicklung war er maßgeblich beteiligt, hier arbeitet er am Controller-Bauteil der Schleuse. Foto: Jana Borath

Hycos registriert jeden Besucher, misst automatisch dessen Körpertemperatur, kontrolliert Mund-Nase-Schutz und gewährleistet die Handdesinfektion der Gäste. Erst danach gibt sie den Zugang zum Veranstaltungsort frei. Gespeichert werden Zutritts- und Austrittszeiten sowie die Telefonnummer des Besuchers. Für eine Kontaktrückverfolgung können die Gesundheitsämter auf die Telefonnummern zugreifen, die per Datensatz zur Verfügung gestellt werden. Die nötige Software stammt aus dem Hause SGS.

Bei der Entwicklung ihres Produktes orientierte sich die SGS, eigentlich ein Zulieferer der Automobilindustrie, am Hygieneschutz in asiatischen Ländern. Der wird dort bereits seit Jahren groß geschrieben. Eine Hygieneärztin aus Gera wurde in die Entwicklung eingebunden, Recherchen liefen in Zusammenarbeit unter anderem mit der Lufthansa, mit Pflegeheimen und Kliniken sowie Veranstaltern. Für Entwicklung und Produktion schloss SGS mehrere Kooperationen, verpflichtete Experten und investierte einen höheren sechsstelligen Betrag.

Als Plus der Hygieneschleuse bezeichnet Kupka die Kombination aus Temperaturmessung, Maskenkontrolle, Handdesinfektion und Kontaktrückverfolgung. Letzteres, so sagt er, könne die Arbeit der Gesundheitsämter wesentlich erleichtern. Personelle Entlastung verspricht Hycos auch vor Ort, beispielsweise bei größeren Veranstaltungen, da die Zahl der zugelassenen Gäste automatisch registriert wird und nicht mehr manuell erfolgen muss.

Knifflig bei der Entwicklung war das Schreiben der Software. Das nahm gut drei Monate in Anspruch. Das Speichern von biometrischen Daten und Telefonnummern bei gleichzeitiger Sicherung von Mobilität: „Das ist eben nicht trivial einfach“, blickt Kupka zurück. Auch sämtliche unterschiedliche Maskenarten – vom einfachen Tuch bis hin zur klassischen Mund-Nase-Maske – mussten mit allen Details abgespeichert werden, damit Hycos sie im Einsatz fehlerfrei erkennen kann.

Produktionskapazität soll 40 Schleusen pro Woche umfassen

Im Oktober hat die Hygieneschleuse Serienreife erlangt, Teile des Produktes sind zum Patent angemeldet. Fünf Exemplare der Serie 0 sind lieferbar. Je Nachfrage kann die Produktionskapazität bei SGS erweitert werden. Ziel ist, fünf Hygieneschleusen pro Woche zu fertigen. Steigt der Bedarf, kann die Fertigung auf 40 Schleusen pro Woche hochfahren. „Das hängt aber auch davon ab, ob alle Komponenten lieferbar sind“, so Kupka.

Am 5. und 6. November ist die Schleuse erstmals im Großeinsatz, bei Pro.Vention, der ersten Hypride Fachmesse zum Infektionsschutz in Erfurt. „Angefragt wurde, ob wir uns bei der Messe mit einem Stand präsentieren. Nun liefern wir mit Hycos einen Baustein, damit diese Messe überhaupt stattfinden kann“, sagt Konstantin Kupka.