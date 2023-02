Nach langem Sitzen: Kleine Übungen helfen gegen Entengang

Diese Übung nennt sich Katzenbuckel. Hierbei kommt es auch auf die Atemtechnik an.

Gundelfingen (dpa/tmn) Stundenlanges Sitzen vor dem PC oder Fernseher schadet der Wirbelsäule. Schon mit kleinen und einfachen Übungen kann man aber zum Beispiel einem Hohlkreuz vorbeugen.

Es heißt auch Donald-Duck-Syndrom: Wenn sich die Lendenwirbelsäule extrem krümmt und der Bauch nach vorne wölbt. Der entenähnliche Gang sieht nicht nur unschön aus, sondern bringt auch Rückenschmerzen oder gar einen Bandscheibenvorfall.

Wer viele Stunden vor dem Computer verbringen muss, kann auf Folgendes achten, rät Martin Rinio, ärztlicher Direktor der Gelenk-Klinik Gundelfingen: oft die Sitzposition wechseln, sich ab und zu mal nach hintenlehnen und zwischendurch auch mal rumlaufen.

Neben einem Spaziergang nach Feierabend tun auch diese kleinen Übungen dem Rücken gut:

- Legen Sie sich auf den Rücken, die Hände neben dem Körper. Winkeln Sie die Beine an, Fußsohlen auf dem Boden. Nun mit den Armen abstützen und Wirbel für Wirbel nach oben rollen, angefangen beim Steißbein. Nach einer Weile bilden Sie so eine Brücke, Knie, Hüfte und Schulter sind auf einer Linie. Zehn Sekunden halten und das Ganze zehnmal wiederholen.

- Für den sogenannten Katzenbuckel begeben Sie sich in den Vierfüßlerstand. Der Kopf hängt locker nach unten, der Rücken wird so rund wie möglich gemacht. Beim Durchdrücken des Rückens in den Buckel einatmen, beim Lockerlassen ins Hohlkreuz ausatmen. Auch diese Übung zehnmal wiederholen.