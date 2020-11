In Thüringen sind die Kapazitäten der Corona-Testlabore nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit zu etwa 70 Prozent ausgelastet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

In der letzten Oktoberwoche wurden dort rund 45.000 Tests ausgewertet, wie eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Das ist der bislang höchste Wert seit Beginn der Pandemie und bedeutet eine Steigerung um 10.000 Tests im Vergleich zur vorangegangenen Woche. Die wöchentliche Kapazität der Labore liegt laut Ministerium bei 67.500 Tests. In den zurückliegenden Monaten waren die Laborkapazitäten teils nur zur Hälfte ausgelastet.

Seit Beginn der Pandemie hat sich die Zahl der Testlabore in Thüringen von 7 auf 16 erhöht. Während der ersten massiven Corona-Einschränkungen im Frühjahr wurden zunächst wöchentlich 3300 Tests ausgewertet. Bis ein Ergebnis vorliegt, dauert es laut Ministerium zwischen einem und zwei Tagen.

Thüringer Testkonzept wird überarbeitet

Im Thüringer Testkonzept ist unter anderem vorgesehen, dass Corona-Tests vordringlich bei Menschen mit akuten Atemwegssymptomen und zugleich Kontakt mit nachweislich Infizierten vorzunehmen sind. Außerdem sollen etwa Beschäftigte mit Symptomen im Gesundheitswesen, Bewohner und Mitarbeiter von Gemeinschaftseinrichtungen sowie Menschen aus der Corona-Risikogruppe mit Symptomen getestet werden. Das Testkonzept wird laut Ministerium derzeit überarbeitet.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte angesichts steigender Corona-Fallzahlen und einer drohenden Überlastung der Labore seine Test-Empfehlungen an Ärzte angepasst. Faktoren sind demnach etwa die Symptome, die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe und die Wahrscheinlichkeit, dem Coronavirus ausgesetzt gewesen zu sein.