Blick auf das Haupthaus der Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Hier befindet sich auch die neue ambulante spezialfachärztliche Versorgung in einer Extra-Station.

Neues Team von Spezialisten an den Thüringen-Kliniken

Saalfeld Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung an den Thüringen-Kliniken befindet sich in einer komplett sanierten früheren Station in Saalfeld. Das Angebot gibt es schon länger, jetzt aber endlich mit neuem Team.

Das Angebot gibt es schon seit gut einem Jahr, jetzt aber mit einem neuen Team in einer komplett sanierten früheren Station: Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV) an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld ist eine ambulante Versorgungsform für Patienten mit bestimmten Tumorerkrankungen.

"Alle Patienten werden unter Berücksichtigung medizinischer Leitlinien und Empfehlungen der Fachgesellschaften von einem interdisziplinären Team behandelt. Dieses Team besteht aus verschiedenen Fachärzten, Physio- und Ergotherapeuten, onkologischen Pflegekräften, Diplompsychologen und Ernährungsberatern", erklärt Klinik-Sprecher Stephan Breidt. Hinzu kommen Mitarbeiter des Sozialdienstes, verschiedene Fachärzte aus ambulanten Praxen und als Kooperationspartner das Universitätsklinikum Jena.

Videokonferenz mit zugeschalteten Kollegen aus Jena

„Die von uns neugeschaffenen Strukturen ermöglichen eine schnelle Kommunikation aller beteiligten Ärzte, einen zeitnahen Zugang zu speziellen Untersuchungen und eine rasche Therapieeinleitung“, hatte Chefarzt Jens Nowatschin bei der Eröffnung im vorigen Jahr erklärt. In einer interdisziplinären Tumorkonferenz würden alle Fälle mit den per Videokonferenz zugeschalteten Kollegen aus Jena besprochen. So könne gemeinsam für jeden Patienten eine individualisierte Therapieentscheidung getroffen werden.

Für nächste Woche haben Chefarzt Nowatschin und Geschäftsführer Thomas Krönert die Presse in die neue ASV nach Saalfeld eingeladen. Dann wird es weitere Details zu dem Angebot für Tumorpatienten geben.