In Thüringen bleibt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Doch die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, ist gestiegen.

Niedriges Corona-Infektionsniveau in Thüringen - Dennoch drei weitere Todesfälle

Erfurt. Thüringenweit liegt die Inzidenz mit 3,5 niedrig. Gleichwohl wurden nach den beiden Todesfällen von Donnerstag am Freitag drei weitere gemeldet.

Trotz des aktuell niedrigen Niveaus bei Corona-Neuinfektionen werden in Thüringen weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet. Von Donnerstag zu Freitag erfassten die Gesundheitsämter landesweit drei, wie aus Zahlen der Staatskanzlei unter Berufung auf das Berliner Robert Koch-Institut hervorging. Auch am Tag zuvor waren zwei Todesfälle gemeldet worden. Seit Pandemiebeginn sind somit 4338 mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierte Menschen in Thüringen gestorben.

Die Infektionslage blieb am Freitag in Thüringen bei sechs neuen Corona-Fällen stabil. Der Inzidenzwert, der die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, lag weiter bei 3,5. Einzelne Kommunen wie die Stadt Suhl, das Weimarer Land, die Kreise Schmalkalden-Meiningen, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Holzland und der Ilm-Kreis wiesen eine Inzidenz von Null auf. In Thüringen gab es seit Pandemiebeginn 128.783 Corona-Infektionen. 124.360 Menschen gelten als genesen.

