Noch viel zu viele private Treffen in Ostthüringen

Altenburg/Schmölln. Die Corona-Lage im Altenburger Land bleibt extrem angespannt: Nirgends sonst in Thüringen ist derzeit die 7-Tage-Inzidenz so hoch wie dort.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) appelliert an die Bewohner seiner Stadt und des Landkreises, ihre Kontakte unbedingt zu reduzieren. „Denn selbst wenn wir aus den Infektionszahlen die Fälle in den besonders betroffenen Alten- und Pflegeheimen herausrechnen, bleiben die Zahlen sehr hoch“, so Neumann. Ursache dafür seien aus seiner Sicht noch immer viel zu viele Treffen im privaten Bereich. „Es tun noch längst nicht alle, was sie tun müssten“, sagt Altenburgs OB.