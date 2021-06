30 Thüringer geben als Organspender Chance auf neues Leben

Erfurt. Mehr als 120 Organe wurden 2020 in der Universitätsklinik Jena, dem einzigen Transplantationszentrum in Thüringen, eingesetzt.

286 Thüringer stehen derzeit auf der Warteliste für eine Organtransplantation. Über die Hälfte davon wartet auf eine Niere, ein Drittel auf eine Leber. Danach folgen Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse. „Die Wartezeit für eine neue Niere beträgt sechs bis sieben Jahre“, erklärte die Stiftung Organtransplantation DSO zum Tag der Organspende am heutigen Samstag. „Bei den anderen Organen ist eine Angabe schwierig, weil eine lange Wartezeit schwerer zu überbrücken ist.“

In der Universitätsklinik Jena, dem einzigen Transplantationszentrum in Thüringen, wurden im vergangenen Jahr über 120 Organe eingesetzt, darunter sieben Herzen. Dazu kam eine Doppeltransplantation von Niere und Bauchspeicheldrüse. „Wir sind überaus froh, dass auch die Spenderkrankenhäuser trotz Corona den Mehraufwand betrieben haben, Patienten zur Spende zu melden und wir somit unseren Patienten auf der Warteliste helfen konnten“, so Stephanie Marx-Wende aus der Transplantationsambulanz in Jena. 30 Thüringer spendeten im vergangenen Jahr insgesamt 85 Organe, das waren drei Spender mehr als 2019.

Voraussetzung für eine Organspende ist der Hirntod. Als Grund für die Zustimmung zur Organspende wurden in einer Umfrage der DSO am häufigsten Mitgefühl und Sinngebung des Todes angegeben. Für die Vermittlung aller Spenderorgane ist Eurotransplant zuständig. Dort sind alle Patienten der Mitgliedsländer registriert, die auf ein oder mehrere Spenderorgane warten, derzeit über 14.000 Menschen. Die Spenderorgane werden nach festgelegten Kriterien vergeben. Im Vordergrund stehen Erfolgsaussicht und Dringlichkeit.

„Eine Organspende ist ein großartiges Geschenk – eine Chance auf ein neues Leben. Die Empfänger und deren Angehörige wissen diesen Akt der Nächstenliebe zu schätzen. Sie verspüren meist ewige Dankbarkeit gegenüber den Menschen, die ihnen geholfen haben“, weiß Torsten Meinig, Transplantationsbeauftragter im Helios Klinikum Erfurt. Durch acht Organspender konnte die Klinik in diesem Jahr bereits helfen, 19 Menschenleben zu retten.