Pädagogischer Wirbelwind erhält Auszeichnung in Apolda

Stolz zeigen die Knirpse in der Turnhalle den Besuchern ihr kleines einstudiertes Programm – sie hüpfen und tanzen, schwingen bunte Bänder durch die Luft und sitzen auf Kommando auf ihren vier Buchstaben, um dem offiziellen Teil der Veranstaltung zu lauschen. Vertreter des Kreissportbundes Weimarer Land sind am Dienstag an die integrative Kita „Ernst Thälmann“ nach Apolda gekommen, um die Erzieherin Sabine König als Sportpädagogin des Jahres 2019 zu ehren.

Zur Gala-Veranstaltung war die Apoldaerin nämlich verhindert. Doch für Rampenlicht ist die 59-Jährige ohnehin nicht auf die Welt gekommen: „Den Preis nehme ich für das gesamte Kollegium entgegen“, so die lizenzierte Übungsleiterin, eine Team-Spielerin. Viel lieber dankte sie den Jungen und Mädchen für ihre Vorstellung: „Das habt ihr so toll gemacht, ich wollte die ganze Zeit mitturnen!“ Gesagt, getan. Jetzt ist die Leichtathletin in ihrem Element.

Für Erzieherin Sabine König aus Apolda ist Bewegung absolute Normalität

Vor über zehn Jahren reifte in der Kindertagesstätte der Entschluss, sich für das Siegel „Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte“ des Landessportbundes zu bewerben. In der Region tragen heute sechs Einrichtungen in Weimar und sieben im Weimarer Land – in Isseroda, Apolda, Kranichfeld, Kromsdorf, Wickerstedt und Bad Berka – diesen Titel. Um das Konzept umzusetzen, suchte die quirlige Apoldaerin dabei die Unterstützung vom Apoldaer Leichtathletikverein 90 (ALV), bei dem Sabine König auch Mitglied ist.

Dass gerade sie unter den vielen Erziehern des Kreises zur Sportpädagogin des Jahres erhoben wurde, das kann sich Sabine König nicht so recht erklären. Eine richtige Sportpädagogin sei sie ja gar nicht, sondern eher eine sportliche Pädagogin. Doch rührt ihre Verwunderung vielleicht auch von der Normalität her, die Bewegung für sie darstellt: „Alles was du vorwärts machen kannst, kannst du auch rückwärts machen“, erklärt die 59-Jährige ein Leitmotiv für den Alltag der Kita-Kinder. Wer zum ersten Mal „Ernst Thälmann“ besucht, solle sich daher auch nicht wundern, wenn plötzlich Kinder etwa die Treppenstufen rückwärts emporklimmen.

Umsetzung pfiffiger und kniffeliger Leitsprüche sollen Körper und Geist anregen

Ein weiteres Motto ist: „Was du mit der rechten Hand machen kannst, kannst du auch mit links.“ Der Rechtshänder nehme dann eben mal die linke Hand, um sich ein Brot zu schmieren. Dabei gehe es aber nicht darum, Kinder zu Beidhändern zu erziehen. Der Hand- wie auch der Richtungswechsel oder Bewegungen über Kreuz führten dazu, dass das Gehirn gefordert und auch gefördert werde, erklärt Sabine König. Bewegung sei für den Körper und für den Geist wichtig.

Warum Bewegung ihre Mission sei, dafür gebe es aber noch weitere Gründe – als genüge einfach Spaß daran nicht schon. Ein Vernunftgrund könne die in den letzten Jahrzehnten zugenommene Fettleibigkeit bei Kindern sein. Doch helfe Bewegung nicht nur bei der Reduktion oder dem Halten des Gewichts. Die gemeinsamen spielerischen Übungen stärkten das Selbstbewusstsein und auch die Fähigkeit zur gegenseitigen Rücksichtnahme: Die Kinder können sich auch mal unterordnen und ein guter Verlierer sein, wenn andere gewinnen – etwa beim alljährlichen Sportfest –, erklärt Sabine König.