Pilzsachverständige des Weimarer Landes sind Lebensretter

Sie sind sonderbar, manchmal nur unter dem Mikroskop sichtbar und in ihren Wirkungen höchstförderlich oder aber tödlich. Die Rede ist von den Pilzen. Wo die kleinsten Exemplare durch Produktion von Penizillinen medizinische Wirkungen entfalten oder als Hefe durch ihren „Atem“ für eine gewünschte Fluffigkeit in Backprodukten sorgen, sind ihre makroskopischen Geschwister vor allen Dingen bei einer Sache buchstäblich heiß begehrt: im Kochtopf. Doch da Speisepilze trotz ihrer Größe für den Laien nicht so einfach von ungenießbaren oder sogar tödlichen Exemplaren zu unterscheiden sind, darf die Bevölkerung glücklicherweise auf das Know-how von Pilzsachverständigen zurückgreifen.

Während es in Weimar aktuell keinen derartigen Experten gibt, trumpft das Weimarer Land gleich mit zwei offiziellen Pilzsachverständigen auf, wobei eine langjährig Berufene sich nun zumindest aus dem Ehrenamt zurückzieht und Platz für eine Nachfolgerin macht. So wurde am Donnerstag die 79-jährige Margot Weihmann von Landrätin Christiane Schmidt-Rose feierlich verabschiedet. In Bad Sulza bot sie als örtliche Pilzberaterin bereits ab 1967 ihre Dienste an. Unzählige Grüne Knollenblätterpilze habe Sie schon aus den Körben von Bürgern, die ihren Rat suchten, herausgefischt. Der hochgiftige Lamellenpilz, der in Mitteleuropa für die meisten tödlichen Pilzvergiftungen sorge, werde häufig mit essbaren Champignons oder Grünen Täublingen verwechselt.

Pilzberaterin des Weimarer Landes verspürt Sucht nach der Natur

Ihr Mann Felix, mit dem sie seit 1956 verheiratet ist, begleitete die Naturliebhaberin – sie spricht sogar von einer Sucht nach der Natur – bei ihren Streifzügen durch Wiesen und Wälder und hat ebenfalls viel gelernt. Fehlberatungen hat es in ihrer Karriere nicht gegeben und auch hätte sich das Ehepaar nie gegenseitig vergiftet. „Aber man hätte es in der Hand gehabt“, lachen Margot und Felix, die nicht nur mit viel Wissen, sondern auch mit Humor gesegnet sind.

An Margot Weihmanns Stelle tritt nun Denise Horn. Im Hauptamt ist sie Chemielaborantin und arbeitet im sterilen Reinraum. Der Gang in die Wälder sei ihr daher umso wichtiger als persönlicher Ausgleich. 15 Jahre hat sie sich als Pilzberaterin ausbilden lassen.

Experten aus Magdala und Apolda bieten auch geführte Pilzwanderungen an

Über viel Expertenwissen verfügt auch der in Apolda lebende Wolfgang Herzig, der sogar schon wissenschaftliche Untersuchungen zur Mykologie (Pilzkunde) angestellt hat. So hat er etwa über 20 Jahre Sporen auf dem Hauptfriedhof der Glockenstadt analysiert.

Beide Pilzsachverständige bieten regelmäßige Pilzführungen an und sind zur Pilzbestimmung für Sammler von nah und fern Ansprechpartner. Kontakt zu Denise Horn, wohnhaft am Johannesring 15b in Magdala, gibt es unter Telefon 0174 / 6980697. Wolfgang Herzig, wohnhaft in der Utenbacher Straße 79 in Apolda, kann telefonisch unter 03644 / 5731721 oder 0177 / 9701322 erreicht werden.

Tipps für Laien, um die Risiken für Mensch und Natur beim Pilze sammeln zu verringern: Neben einem Bestimmbuch für Pilze und dem Gang zum Experten zur zweifelsfreien Identifizierung, geben die Pilzsachverständigen des Weimarer Landes Hobbysammlern oder denen, die es werden wollen, hilfreiche Tipps: 1. Nehmen Sie nie mehr Pilze mit als Sie verzehren können. 2. Denken Sie an einen Korb und verzichten Sie auf eine Plastiktüte, in der Pilze gequetscht werden. 3. Meiden Sie Lamellenpilze und bleiben Sie am Anfang bei Röhrenpilzen. Ist ihr Äußeres an keiner Stelle rot gefärbt, vermeiden Sie gefährliche Arten. 4. Lassen Sie verschimmelte oder alte Pilze stehen. Wird der Hut mit dem Finger eingedrückt und bleibt eine Delle zurück, kann das ein Verfallszeichen sein. 5. Nehmen Sie ein Messer mit, aber schneiden Sie den Pilz nicht unter dem Hut ab. Der Stiel hilft bei der späteren Bestimmung. 6. Drehen Sie den Pilz am Besten aus dem Boden und decken Sie das „Loch“ zu. Was Sie „ernten“ ist nur der Fruchtkörper des gesamten Pilz-Organismus.