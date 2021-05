Positiver Trend gestoppt: Inzidenz im Landkreis Greiz wieder über 100

Greiz. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Greiz ist wieder angestiegen. Damit ist der Countdown für Lockerungen gestoppt.

Der positive Trend des Donnerstags hat sich bezüglich der Inzidenzzahlen im Landkreis nicht bestätigt. Laut Lagebericht des Thüringer Gesundheitsministeriums kletterte die Inzidenzzahl mit Stand Freitag, 0 Uhr, wieder über die 100er-Marke und lag bei 114.

Corona-Blog: Gera ist erste kreisfreie Stadt mit Inzidenz unter 50 – Regeln in Erfurt und Jena seit heute gelockert

27 Neuinfektionen kamen in den vergangenen 24 Stunden hinzu. Damit ist der Countdown zur Aussetzung der Bundesnotbremse vorerst wieder gestoppt und beginnt wieder von vorn, sobald der Wert erneut unter 100 fällt.

Weil aber die Inzidenzzahl seit mehreren Tagen stabil unter den Grenzwerten 150 beziehungsweise 165 liegen, sind einige Lockerungen möglich. So sollen Schulen nach Pfingsten wieder für den Wechselunterricht öffnen, die Notbetreuung in Kindergärten geht außer Kraft. Einzelhändler dürfen nach Terminvereinbarung und mit anderen Auflagen wieder Kunden in ihre Geschäfte lassen.