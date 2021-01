Rekordwert bei Neuinfektionen in Saalfeld-Rudolstadt

Die relative Ruhe über Weihnachten und den Jahreswechsel war trügerisch. Nachdem das Jahr 2021 eine Woche alt ist, befindet sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Bezug auf die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der absoluten Spitzengruppe in Deutschland. 558 Neuinfektionen innerhalb einer Woche bedeuten eine Sieben-Tage-Inzidenz von 540,7 pro 100.000 Einwohnern. Höher ist der Wert innerhalb Deutschlands nur noch im Landkreis Meißen mit 558,1. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Berlin wurden am Freitag für Saalfeld-Rudolstadt 177 und am Sonnabend 83 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Die Zahl der Verstorbenen hat sich an beiden Tagen zusammen um zehn auf 89 erhöht. Davon sind 62 Frauen und Männer älter als 80 gewesen, 23 zwischen 60 und 79 und vier jünger als 60.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis fast 3000 Personen positiv auf das Virus getestet. In angeordneter Quarantäne befanden sich am Freitag 549 Personen. In den Thüringen-Kliniken wurden 71 Personen stationär behandelt, sechs weitere auf der Intensivstation.

Die sehr hohen Corona-Zahlen würden teilweise noch immer aus der Aufarbeitung der Feiertage resultieren, erläuterte dazu Landrat Marko Wolfram (SPD). Nichtsdestotrotz seien die Werte aber deutlich zu hoch und man beobachte die Entwicklung sehr genau. „Sollte Anfang kommender Woche keine Reduzierung ablesbar sein, werden wir über die jetzt durch Bund und Land verschärften Maßnahmen hinaus weitere Einschränkungen im Landkreis veranlassen müssen“, kündigte Wolfram an. Um dies zu vermeiden, appelliert der Landrat nochmals an alle Bürgerinnen und Bürger, im privaten wie beruflichen Umfeld Kontakte zu reduzieren und die Hygieneregeln zu befolgen. Das seien die beiden Bereiche, die für die meisten der Infektionen verantwortlich seien, aber kaum durch die Behörden kontrolliert werden könnten, weshalb es auf die Eigenverantwortung ankomme. „Wenn alle bereits verhängten Maßnahmen keine Wirkung zeigen, bleibt nur eine Ausgangssperre wie etwa im Eichsfeld. Bitten helfen Sie mit, diesen gravierenden Einschnitt zu verhindern“, appellierte Wolfram.

Ortsübersicht der aktuellen Infektionen: