Richtig vorgesorgt für den Ernstfall: Telefonforum zu Patientenverfügung

Gerade in so unruhigen Zeiten, die durch die Corona-Pandemie bestimmt werden, bekommt die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht eine noch wichtigere Bedeutung.

Erfurt. Damit es wegen der Patientenverfügung keinen Streit gibt, müssen Patienten eindeutig bestimmen, was sie wünschen. Beim Telefonforum werden die wichtigsten Fragen beantwortet.

Für den Fall einer schweren Erkrankung oder eines Unfalls, der handlungsunfähig macht, wollen viele Menschen, dass eine Vertrauensperson ihre Angelegenheiten regelt. Dazu gehören Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Aber wie werden diese Dokumente erstellt, was muss dabei beachtet werden? Welche medizinischen Notlagen gibt es – und was bedeuten diese? Was versteckt sich hinter den Fachbegriffen?

Anna Wachter vom Ethikzentrum Erfurt, Claudia Kreft von der Verbraucherzentrale Thüringen und Notar Tobias Genske beantworten beim Telefonforum am Donnerstag, dem 14. Oktober, von 10 bis 12 Uhr die Fragen der Leser. Sie erreichen die Experten unter:

0361/2275801 Anna Wachter zu medizinischen Fragen

0361/2275802 Claudia Kreft

0361/2275803 Tobias Genske, beide zu den Themen Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

