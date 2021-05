Saale-Orla-Kreis bei der Corona-Inzidenz erstmals seit langer Zeit wieder unter 200

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein. In der unrühmlichen Inzidenzwertliste des Robert-Koch-Instituts belegt der Saale-Orla-Kreis bundesweit „nur noch“ Platz 21

Die Corona-Inzidenz im Saale-Orla-Kreis ist erstmals seit längerer Zeit unter die Marke von 200 gefallen. Das Robert-Koch-Institut hat für die Region zum 13. Mai den Sieben-Tage-Wert von 186,8 gemeldet. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Bundesweit belegt der Saale-Orla-Kreis jetzt Platz 21 in der unrühmlichen Inzidenzwertliste. Die Region ist damit zumindest kein Hotspot mehr.

Die Infektionsrate des Saale-Orla-Kreis ist ähnlich jener in benachbarten thüringischen Regionen. Für den Saale-Holzland-Kreis wurde zum 13. Mai eine Sieben-Tage-Inzidenz von 196,5 angegeben, für Saalfeld-Rudolstadt von 177,3. Für den Raum Greiz/Zeulenroda-Triebes wurde der Wert von 159,1 festgestellt.

Die Zahl der Corona-Infektionen, die seit Beginn der Pandemie bei Frauen und Männern aus dem Saale-Orla-Kreis festgestellt wurden, liegt nach 18 neuen Fällen jetzt bei 6333. An oder mit Corona sind 159 Menschen aus dem Oberland und Orlatal gestorben.

Landrat warnt vor unvorsichtigem Verhalten

Im Vorfeld des auch als Vater-, Männer- und Herrentag bekannten Feiertages Christi Himmelfahrt hatte Landrat Thomas Fügmann (CDU) aufgerufen, weiter an den Infektionsschutz zu denken. In einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung wird er mit folgenden Worten zitiert: „Die Tendenz bei den Infektionszahlen geht nach vielen Wochen Lockdown endlich in die richtige Richtung und die Aussicht auf baldige Normalität sollten wir nicht durch uneinsichtiges Verhalten gefährden. Je besser sich jeder Einzelne von uns in den kommenden Tagen und Wochen an die Regeln hält, desto früher werden die Schulen, Geschäfte und Gaststätten im Saale-Orla-Kreis wieder öffnen können.“