Einen Ausflug zum Markt-Brunnen in Bad Lobenstein unternahmen die Mädchen und Jungen vom Kindergarten „Sonnenschein“. So, wie ihre Einrichtung heißt, zeigt sich nun endlich auch der Frühling. Also war es Zeit für eine Eis-Tüte. Nun dürfen Gäste des Eis-Cafés am Markt übrigens auch wieder im Freien Platz nehmen.