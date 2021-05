Saale-Orla-Kreis: Nachweis für Genesene wird zugestellt

Schleiz/Pößneck. 4000 Menschen im Landkreis haben eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden.

Seit wenigen Tagen gelten in Deutschland für Personen, die den vollständigen Impfschutz aufgebaut haben oder als genesen gelten, weniger strenge Corona-Regeln als für die übrige Bevölkerung. Zwar müssen auch sie sich an Masken- und Abstandspflicht halten, dafür entfallen aber weitgehend die Test- und Quarantänepflicht, ebenso die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.

Als vollständig geimpft gilt man zwei Wochen nachdem man alle nötigen Impfungen erhalten hat. Als Genesener werden Personen gewertet, die ein positives PCR-Testergebnis erhalten haben, das mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

Für die Genesenen bereitet das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises aktuell eine Bescheinigung vor, um nachweisen zu können, dass man die Erkrankung im zurückliegenden halben Jahr durchgemacht hat, heißt es in einer Mitteilung. Der Nachweis solle noch im Laufe des Monats allen betreffenden Bürgerinnen und Bürgern automatisch zugesandt werden. Lediglich Personen, die in diesem Zeitraum umgezogen sind, sollen sich diesbezüglich per E-Mail an genesene@lrasok.thueringen.de beim Landratsamt melden.

Um die Bescheinigung auch im Ausland nutzen zu können, werde diese in Deutsch und Englisch ausgestellt.

Pilotprojekt digitaler Impfnachweis

Der Personenkreis der in den vergangenen sechs Monaten Genesenen im Landkreis umfasst mehr als 4000 Menschen. Für den Nachweis zwingend erforderlich sei ein positives PCR-Testergebnis. Andere Methoden, etwa ein Antikörpertest, könnten nicht berücksichtigt werden, da hier keine datumsgenaue Zuordnung möglich ist.

Unterdessen besteht für vollständig geimpfte Thüringerinnen und Thüringer im Rahmen eines Pilotprojekts seit Mittwoch die Möglichkeit, über die Website www.impfen-thueringen.de einen digitalen Impfnachweis abzurufen. Voraussetzung ist, dass man in einer der zentralen Impfstellen und nicht beim Hausarzt geimpft wurde.