14 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Auch bei Schnee und eisigen Temperaturen finden Coronatests in einem Innenhof der Thüringen-Kliniken statt. An verschiedenen Stellen rund um das Krankenhaus wird der Weg zu dem THW-Container gewiesen.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sinkt erstmals seit Herbst wieder unter 100. 43 Patienten befinden sich in stationärer Behandlung.

Die gute Nachricht zuerst: Erstmals seit dem Herbst 2020 wurden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt binnen sieben Tagen weniger als 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt. 94 Fälle seit dem vorigen Freitag ergeben eine Inzidenz von 91,1 pro 100.000 Einwohner. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog