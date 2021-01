Saalfeld-Rudolstadt bleibt Corona-Hotspot

Nach zehn am Sonntag, 24. Januar 2021, gemeldeten neuen Covid-19-Fällen bleibt der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt einer der drei größten Corona-Hotspots in Deutschland.

Die Sieben-Tage-Inzidenz von 352,7 pro 100.000 Einwohnern ist die höchste in Thüringen und mehr als dreimal so hoch als im Bundesdurchschnitt. Am Sonnabend hatte das RKI für Saalfeld-Rudolstadt 62 neue Coronafälle gemeldet. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden am Wochenende nicht bekannt. Bisher verstarben in dem Landkreis 137 Menschen an oder mit Corona.

