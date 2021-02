Saalfelder Demo-Organisator an Covid-19 erkrankt

Steffen Teichmann bei einer von ihm angemeldeten Kundgebung am 3. Mai 2020, die sich gegen Demokratieabbau und Beschneidung der Grundrechte durch die Corona-Auflagen richtete, auf dem Saalfelder Markt. Im Januar ist der 54-Jährige selbst an Corona erkrankt.

Steffen Teichmann, im vorigen Jahr Organisator verschiedener Kundgebungen in Sachen Corona und Demokratieabbau in Saalfeld, ist im Januar selbst an dem Virus erkrankt und musste nach einer am vorigen Sonntag festgestellten Lungenembolie die vergangenen fünf Tage in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld verbringen. Corona-Blog: Corona-Mutationen breitet sich aus – Friseuren geht das Geld aus