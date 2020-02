Schätzungsweise 13.000 Crystal-Meth-Abhängige in Thüringen

Der Konsum von Crystal Meth bleibt eine Gefahr in Thüringen. Die Droge ist das nach wie vor am weitesten verbreitete illegale Rauschmittel – noch vor Cannabis, das prognostisch aber die Spitzenposition einnehmen wird. Das sagt Sebastian Weiske, der seit November in Erfurt die Landesstelle für Suchtfragen leitet.

Laut der letzten aktuellen Erhebung sind rund 1100 Menschen erfasst, die Crystal Meth einnehmen und im 50 Stellen umfassenden Beratungsnetz der Thüringer Suchtkrankenhilfe betreut werden. Doch Weiske verweist darauf, dass die Zahl der Abhängigen um ein Vielfaches höher liege. „Wir gehen von schätzungsweise mindestens 13.000 Crystal-Meth-Konsumierenden in Thüringen aus“, so Weiske.

Auffallend sei, dass die Abhängigen vor allem männlich (66 Prozent) seien und schon sehr jung konsumierten. 34,7 Prozent seien zwischen 20 und 29 Jahre alt, 49,4 Prozent zwischen 30 und 39. Das Durchschnittsalter des Erstkonsums betrage 20 Jahre, wobei manche Klienten in den Beratungsstellen auch deutlich jünger seien, erklärt Weiske.

Landesstelle fordert mehr Beratungsangebote und Möglichkeiten der Therapien

Obwohl die Verbreitung der Droge nach dem rasanten Anstieg in den vergangenen zehn Jahren derzeit stagniere, fordert Weiske ein nach wie vor „intensives Beschäftigen mit Crystal“, das als starkes Psychostimulans auf Amphetamin-Basis gilt. Auf Prävention zu setzen, sei zwar notwendig und wichtig, doch auch der politische Fokus dürfe nicht allein auf die Vorbeugung gerichtet sein. Man müsse in dieser Hinsicht umdenken.

Die Landesstelle fordert mehr Beratungsangebote und Möglichkeiten der Therapien, was mit den bestehenden finanziellen und personellen Möglichkeiten nur schwer zu leisten sei. So stoße auch die suchtspezifische Versorgung bereits länger an ihre Grenzen, so Weiske. Für den Aufenthalt in den vier Reha-Kliniken im Freistaat – in Römhild, Bad Klosterlausnitz, Bad Blankenburg und Marth – seien die Wartezeiten mit bis zu einem Monat lang. Das betreffe auch die drei ambulanten Einrichtungen in Erfurt, Jena und Eisenberg.