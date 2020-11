Die Beschäftigten des Schleizer Krankenhauses haben am Dienstag wiederholt für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt. Bestreikt wurden erneut die Früh- und die Spätschicht.

„Vonseiten der Geschäftsführung haben wir wiederholt keine Rückmeldung zu unserem Warnstreik bekommen“, berichtete der Gewerkschaftssekretär Philipp Motzke von der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Dienstagmorgen den Streikenden in der Wisentahalle.

Die Streikenden hatten die Wisentahalle als neues Streiklokal auserkoren, da sie aufgrund der Corona-Verordnungen größere Räume benötigten, um den geforderten Mindestabstand wahren zu können. In Form einer Demonstration zogen sie daher gegen 7.30 Uhr vom Krankenhaus bis zur Wisentahalle.

Dort wurde unter anderem darüber beraten, auch in der kommenden Woche wieder einen Warnstreiktag auszurichten. Zudem soll noch in diesem Monat eine Entscheidung fallen, in den unbefristeten Streik zu treten. Trotz des Streiks am Dienstag hatte das Schleizer Krankenhaus zwei Operationstermine auf den Streiktag verschoben.

Teilbetriebsversammlung am Donnerstag

„Ich empfinde das als wenig kollegial von den Ärzten gegenüber den Beschäftigten. Auch die Ärzte haben das Recht, mit uns zu streiken und so den Arbeitskampf zu unterstützen“, kommentiert Philipp Motzke. Seiner Ansicht nach würde durch das Verschieben der Operationstermine das Streikrecht massiv unterlaufen, zumal es sich bei den Operationen offensichtlich nicht um Notfälle handelte.

Gemeinsam wollen die Streikenden die Streikbeteiligung ihrer Kollegen hochfahren. „Wir müssen die Geschäftsführung zum Handeln zwingen“, unterstricht der Gewerkschaftssekretär. Bislang fordert die Gewerkschaft nur die Aufnahme von Tarifvertragsgesprächen zur Beschäftigungssicherung.

Unterdessen wurde bekannt, dass einige Beschäftigte des Krankenhauses zu einer Teilbetriebsversammlung am Donnerstag vom Geschäftsführer Ralf Delker geladen worden sind. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um die Abteilung der Physiotherapie.

Die betagte Bad Lobensteiner Stadträtin Ursula Preiß (AUF) war für diesen vierten Warnstreiktag erneut von der Kurstadt in die Kreisstadt gereist. Dieses Mal hatte sie für die Streikenden Streuselkuchen gebacken.