Schmalkalden-Meinigen hat die meisten Covid-19-Toten in Thüringen

Schmalkalden-Meiningen. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist in Thüringen am stärksten von Corona betroffen. Das ist der Grund für die hohe Sterblichkeit.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen weist derzeit nicht nur mit 256,2 die höchste 7-Tage-Inzidenz in Thüringen und die vierthöchste in Deutschland auf, auch die Zahl der an oder mit Covid-19 erkrankten Verstorbenen ist die thüringenweit höchste. Bislang 172 Todesfälle vermeldete der Corona-Krisenstab des Landes am Mittwoch, zuletzt verstarben zwei Frauen im Alter von 72 beziehungsweise 82 Jahren. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog