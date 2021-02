Schmölln In zwei Schmöllner Kindertagesstätten hat es positiv getestete Kinder und Erzieher gegeben.

In zwei Schmöllner Kindertagestagesstätten hat es jüngst neue Coronafälle gegeben. Betroffen ist der Kindergarten Kastanienhof in Schmölln und die Kindertagesstätte in Nöbdenitz. Schmöllns Hauptamtsleiterin Jacqueline Rödel informiert über das aktuelle Geschehen.