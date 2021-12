Schmöllner Impfstelle soll schon am 14. Dezember schließen

Schmölln. Als Grund für die Schließung der Impfstelle wird Personalmangel angeführt. Der Altenburger Landrat übt scharfe Kritik an den Plänen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen.

„Das darf unter keinen Umständen passieren. Wir werden uns mit aller Kraft dagegenstemmen, dass das Impfzentrum in Schmölln schließt“, kommentiert Landrat Uwe Melzer (CDU) die Ankündigung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens (KVT). Diese hat jetzt die Pläne konkretisiert, nach denen das einzige Impfzentrum im Altenburger Land bereits zum 14. Dezember die Arbeit einstellen soll. Dabei gab es vor einigen Wochen noch die Ankündigung der KVT, das Impfzentrum in Schmölln wenigstens bis 23. Dezember offen zu lassen. Begründet wurde dies mit Personalmangel.

„Seit der Eröffnung des Impfzentrums, hat der Landkreis immer wieder der KVT seine Unterstützung angeboten, auch in Sachen Personal. Das Angebot steht weiterhin. Zum Beispiel ist in unserer Bürgerhilfe-Datenbank auch medizinisches Personal gelistet“, erklärt Melzer am Montag mit Verweis auf den in der Vorwoche erfolgreich an die Bürgerinnen und Bürger des Altenburger Landes gerichteten Aufruf.

Nicht die Schließung des Impfzentrums habe er erwartet, sondern die Ausweitung des Angebotes, so Melzer. Dem ist offensichtlich nicht so. „Das ist kontraproduktiv und absolut nicht mehr nachvollziehbar. Auf der einen Seite sollen mit Impfaktionen möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von einer Immunisierung gegen das Coronavirus überzeugt werden, auf der anderen Seite stößt die KVT nun alle die vor den Kopf, die sich impfen lassen wollen“, beklagt Melzer.

Landrat will Schließung verhindern

Auf sich beruhen lassen wird der Landrat des Altenburger Landes die Sache nicht. Er werde mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen telefonieren und ganz klar verlangen, dass sie ihrer Pflicht und Verantwortung nachkommt und dafür Sorge trägt, dass das Impfzentrum nicht geschlossen wird.

„Aus medizinischer Sicht stellt sich momentan die Lage so dar: Es kann sich jeder sicher sein, wer nicht geimpft ist, wird sich mit dem Virus infizieren. Deshalb kann ich an alle Menschen nur eindringlich appellieren: Lassen Sie sich impfen“, ergänzt Amtsarzt Stefan Dhein.

Acht weiter Tote im Altenburger Land

Nicht zuletzt, weil die Pandemie-Lage im Altenburger Land weiterhin sehr angespannt ist. Zum Wochenbeginn meldet das Gesundheitsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1023,1. Neuinfiziert mit dem SARS-CoV-2-Virus haben sich im Landkreis seit Freitag 292 Personen. Die Zahl der Verstorbenen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung ist im gleichen Zeitraum um acht gestiegen. Im Klinikum Altenburger Land sind aktuell 34 Betten auf Normalstation mit Corona-Patienten belegt, darunter sind auch zwei Kinder. Parallel dazu müssen außerdem neun Frauen und Männer auf der Intensivstation behandelt werden.

Die Umsetzung und Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurde erneut am Wochenende kreisweit bei Einzelhändlern und Gastwirten kontrolliert. Dabei haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Supermärkten – abgesehen von wenigen nicht korrekt getragen Masken einiger Kunden – keine Verstöße festgestellt. Von den rund 20 Gastwirtschaften, die kontrolliert wurden, habe es lediglich zwei gegeben, die ihren Pflichten nicht korrekt nachgekommen sind. Die übergroße Mehrheit der Gastwirte nehmen dagegen die Corona-Maßnahmen ernst und achten auf deren Einhaltung.

