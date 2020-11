Unabhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen schalten alle Schulen in Greiz ab kommenden Dienstag auf Stufe gelb – eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz. So will es das Thüringer Bildungsministerium. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Auf der Internetseite des Ministerium heißt es dazu: „an Kindergärten und Schulen gilt damit bis auf Weiteres das Prinzip der festen Gruppe mit festem Betreuungspersonal, um Kontakte weitestgehend zu minimieren.“ Jens Dietzsch, Schulleiter des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz, dem bis Freitagmittag nur ein Schreiben des Schulamtes vorlag, in dem es hieß, dass alle Informationen auf der Internetseite des Thüringer Bildungsministeriums zu finden sind, sagt: „Wir stehen gerade vor der Frage, wie in der gymnasialen Stufe in festen Gruppen unterrichtet werden soll, dass ist einfach unmöglich. Es geht nicht, dass ein Lehrer alle Fächer abdeckt.“ Unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen werde der Unterricht weitergeführt. „Ab einer Inzidenz von über 200 müssen wir in den Wechselbetrieb ab Klasse sieben.“ Dieser Fall liege bereits vorbereitet in der Schublade. Für Schüler und Lehrer sieht Dietzsch erneut eine Mehrbelastung, zumal die Thüringer Schülercloud, die für den digitalen Unterricht verwendet werden soll, nach wie vor nicht stabil läuft. Vulnerablen Schülern und deren Eltern biete er besondere Unterstützung an. Dietzsch kann nicht verstehen, dass Thüringen in der Ferienfrage einen eigenen Weg geht und die Schüler ab Klasse sieben bis einschließlich 8. Januar 2021 zu Hause bleiben sollen. „Warum?“, fragt er sich. Das Greizer Gymnasium werden von sächsischen als auch von thüringischen Schülern besucht. Für den 21. und 22. Dezember sind schon mit Schuljahresbeginn zwei freie Tage eingeplant wurden. In der Lessing-Grundschule wird ab 1. Dezember in festen Gruppen gelernt. „Die Klassenlehrer werden versuchen, alle Fächer abzudecken“, sagt Sabine Dietzsch, stellvertretende Schulleiterin. Die Hofpause für die acht Klassen werde versetzt durchgeführt und aller 20 Minuten werde gelüftet. An der Regelschule Greiz-Pohlitz werde man, wenn die Fallzahlen nicht steigen, den Unterricht normal weiterführen, sagt Schulleiter Uwe Zeng. „Was man normal nennen kann. Derzeit habe ich neun von insgesamt 20 Lehrern. Sechs sind bis Montag noch in Quarantäne und fünf sind Langzeitkrank.“