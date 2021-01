Schulleiter zum Lockdown: Man muss positiv denken

Über den schwierigsten Tag 2020 muss ich nicht lange nachdenken: Der 16. März, der letzte Tag vor der ersten Schulschließung.

Ich bin seit 41 Jahren im Beruf. Dass ich einmal eine solche Krise managen muss, hätte ich mir nie träumen lassen. Problematisch ist die Situation vor allem für die Jüngsten, die im August eingeschult wurden. In der ersten Klasse lernt ein Kind vor allem das Lernen.

Verhaltensmuster werden trainiert, Weichen für die Schulzeit gestellt und die Kinder kommen mit so unterschiedlichen Voraussetzungen. Wir hatten deshalb seit Schuljahresbeginn alle personellen Reserven in die ersten Klassen gesteckt, von der Sonderpädagogin bis zur Praktikantin.

Das neue Schuljahr begann im Regelbetrieb. Ich hätte mir aber von Anfang an Beschränkungen gewünscht, feste Gruppen zum Beispiel. Nach den Herbstferien haben wir begonnen, so zu arbeiten.

Fürsorgepflicht für Schüler und Lehrer

Als Schulleiter habe ich auch eine Fürsorgepflicht für die Schüler und meine Mitarbeiter. Die Wechsel der Klassen einrechnet, hat ein Lehrer bei uns im Schnitt täglich Kontakt mit 75 bis 125 Kindern. Und wenn man mit Grundschülern arbeitet, ist ein Abstandsgebot oft nur reine Theorie.

Du kannst nicht immer ausweichen, wenn ein Kind nach deiner Hand greift und ganz nah, ohne Maske mit dir spricht. Trotz Hygieneplan und Infektionsschutzmaßnahmen haben es Behörden einfacher mit dem Einhalten der Regeln.

Der Unterricht in festen Gruppen hat einiges an Organisation abverlangt, und an Einsatz über das Normale hinaus. Ich habe Lehrer und Erzieher, die sind älter als 60 Jahre oder sie haben Vorerkrankungen. Die hohen Infektionszahlen haben viele verunsichert, mitgezogen haben trotzdem alle.

Ich habe jeden Morgen die Schule mit bangen Gefühlen betreten. Hat sich jemand krank gemeldet? Gibt es eine Infektion? Wie lange wird das gut gehen? Um Kontakte zu begrenzen sind wir uns im Kollegium aus dem Weg gegangen, kein gemeinsames Frühstück, keine Gespräche am Tisch. Beklemmend das alles. Eine Atmosphäre, die gegen die Natur unseres Berufs ist. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir leben vom Austausch.

Wie sehr, ist mir in dieser Zeit erst richtig bewusst geworden. Und auch, wie wichtig es ist, auf sich aufzupassen, das sage ich auch meinen 29 Kolleginnen und Kollegen immer wieder. Ich ziehe aus Meditation und Fitnesstraining meine notwendige Energie.

Man muss positiv denken, trotz allem. Als die Entscheidung über die Schulschließung kam, war ich regelrecht erleichtert. Die letzten zwei Tage davor hatten wir die Aufgaben für das häusliche Lernen vorbereitet und die Listen für die Notbetreuung. Ich hatte zu viele Anmeldungen befürchtet, das hätte den Sinn der Schließung unterlaufen.

Den Eltern hatte ich einen ausführlichen Brief geschrieben, und ich bin froh, dass die meisten eine andere Betreuungslösung gefunden haben. In den Tagen vor Weihnachten waren 21 Schüler von 230 in der Notbetreuung, aber nach den Ferien werden es laut Anmeldung 45 sein. Ich bin glücklich, dass die Eltern so toll mitziehen.