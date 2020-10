Der Marie-Juchacz-Saal ist weiterhin das Zentrum zur Kontaktnachverfolgung und für die Corona-Hotline in Weimar.

Weimar. Das Gesundheitsamt meldet für Weimar 19 Neuinfektionen an einem Tag. Damit steigt die Zahl der aktiv infizierten Menschen auf 100.

Seit Sonnabend sind 100 Menschen in Weimar infiziert

Hundert Menschen sind derzeit in Weimar mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert. Dazu trugen die 19 Neuinfektionen wesentlich bei, die von Freitag auf Sonnabend nachgewiesen wurden. Damit steigen die Corona-Fallzahlen in Weimar weiter stark an. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, mit der die Zahlen zwischen den Regionen vergleichbar gemacht werden, beträgt inzwischen 127,52. Vor zweieinhalb Wochen lag Weimar noch bei 0,0. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog