Sieben neue Corona-Fälle im Saale-Holzland-Kreis

Das Gesundheitsamt des SHK hat am Mittwoch nach eigenen Angaben 89 Tests auf das Coronavirus durchgeführt. Am Donnerstag, 5. November, sollen Bewohner und Mitarbeiter einer Behinderteneinrichtung in Hermsdorf getestet werden.

Eisenberg. Nach einem Infektionsfall werden am Donnerstag Mitarbeiter und Bewohner einer Behinderteneinrichtung in Hermsdorf getestet. Die Inzidenz steigt leicht von 77,2 auf 79,6.

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden insgesamt sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sei eine Person, die im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung positiv getestet wurde. Je ein weiterer Fall kam in zwei medizinischen Einrichtungen im Landkreis hinzu. In einer der beiden Einrichtungen sind aktuell 13 Personen (nicht alle im SHK wohnhaft) positiv getestet, in der anderen vier Personen.