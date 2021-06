Sieben-Tage-Inzidenz sinkt in Thüringen auf 3,5

Erfurt. Die Zahl aktiver nachgewiesener Corona-Infektionen in Thüringen ist erneut gesunken. Die Corona-Inzidenz für den Freistaat liegt laut Robert-Koch-Institut am Morgen bei 3,5.

Die Corona-Pandemie flacht in Thüringen weiter ab. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag noch bei 3,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, wie aus Zahlen des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Montag hervorgeht. Sechs Landkreise oder kreisfreie Städte lagen bei dieser für politische Entscheidungen als wichtig geltenden Inzidenz bei null.

In der laufenden Woche sollen in Thüringen weitere Lockerungen in Kraft treten. Nach bisherigen Plänen soll eine entsprechende neue Corona-Verordnung ab Donnerstag gelten. Ein Entwurf sieht unter anderem den Wegfall der Kontaktbeschränkungen vor. Stattdessen soll den Menschen in Thüringen nur noch empfohlen werden, ihre sozialen Kontakte einzuschränken, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken.

