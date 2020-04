Martin Kappel kommentiert den Kurs von Politik und Verwaltung aus der Corona-Krise, der automatisch immer auch Subjekt der Kritik der Bürger wird. Symbolfoto zeigt praktiziertes Social Distancing in einem Einkaufszentrum in Bangkok (Thailand).

Skepsis vs. Vernunft auf dem Weg aus der Corona-Krise

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Skepsis vs. Vernunft auf dem Weg aus der Corona-Krise

Egal für welchen Weg man sich jetzt aus der Corona-Krise heraus entscheidet, ohne Kritik am eingeschlagenen Kurs wird es nicht gehen und darüber sind sich die Politiker bewusst. Mit dieser an die aktuelle Lebenswirklichkeit angepassten Version von „Allen Leuten Recht getan, ist eine Kunst die niemand kann“ hat sich Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand ins Wochenende verabschiedet und in diesem Fall auch nicht Unrecht. Denn, um hier eine weitere Binse zu bedienen: Hinterher sind wir immer schlauer. Das sich ausbreitende neuartige Coronavirus kann aktuell einfach nur über- und gleichzeitig unterschätzt werden. Dazu ein Gedankenexperiment gefällig?

Natürlich wäre es jetzt für Politik und Verwaltung eine Option, angesichts der rein quantitativ niedrigen

Infektionszahlen und Todesopfer,

alle Sicherheitsmaßnahmen abzuwickeln und die Gesellschaft wieder völlig zu öffnen. Wie wohl die Bürger auf ihre Regierung verächtlich schauen würden, wenn alles harmlos verlaufen würde? Im übertragenen Sinne würden wohl die Köpfe nur so rollen. Skepsis, gerade angesichts der heißen Gerüchteküche um Bill Gates Forschungen, kann ich niemandem verübeln.

Doch was, wenn nicht? Wenn auf die 1 bis 2 Prozent der dunkelbezifferten infizierten und immun gewordenen Deutschen 4000 Tote kommen, dann könnten rein rechnerisch 200.000 bis 400.000 weitere Menschen sterben … vielleicht … möglicherweise. Die Frage ist doch aber, wollen wir das wirklich auf die harte Tour herausfinden?