So gut wie keine Grippefälle in Thüringen

Wegen fehlender Personalressourcen kann das Thüringer Gesundheitsministerium derzeit keine epidemiologischen Wochenberichte zu Grippe- und Covid-19-Erkrankungen erstellen. Alle für die Statistik verfügbaren Ressourcen müssten bis zum Jahresende für die Corona-Meldungen an das Robert-Koch-Institut (RKI) eingesetzt werden, heißt es auf Anfrage aus dem Ministerium.

Bisher sieben bestätigte Grippefälle in Thüringen

Dem kommt allerdings entgegen, dass es - vermutlich auch infolge des neuerlichen Lockdowns, der strikten Einhaltung der Hygieneregeln und einer geringeren Zahl von Arzt-Konsultationen - bisher nur wenige Grippefälle in Thüringen gibt: Bis zum 18. Dezember waren es lediglich sieben labordiagnostisch bestätigte Erkrankungen - je zwei in der 44., 48. und 49. Kalenderwoche sowie eine in der 51. Kalenderwoche. Die Erkrankungen wurden in den Landkreisen Gotha, Greiz, Saale-Holzland, Saalfeld-Rudolstadt, Unstrut-Hainich und in der Stadt Jena registriert.

Für die 51. Kalenderwoche (12. bis 18. Dezember) vermeldet das RKI für Thüringen generell nur eine geringe Aktivität von akuten Atemwegserkrankungen, worunter indes nicht nur Infektionen mit Grippeviren fallen. Die Aktivität sei zudem bundesweit rückläufig - und zwar sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Die Werte lägen zudem deutlich unter denen der Vorjahre.

Weltweit geringere Influenza-Aktivität

Wie es im Influenza-Wochenbericht des RKI weiter heißt, berichteten die Länder weltweit von einer Influenza-Aktivität, die deutlich unter den Werten vergangener Grippe-Saisons liege. Bis zum 18. Dezember wurden dem RKI bundesweit 221 labordiagnostisch bestätigte Grippefälle gemeldet, deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 93 Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Todesfälle im Zusammenhang mit einer Virusgrippe gab es in dieser Saison bisher noch nicht. "Es wird von einer Zirkulation von Influenzaviren auf extrem niedrigem Niveau in der Saison 2020/2021 ausgegangen", heißt es im jüngsten Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI.