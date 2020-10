Sechs weitere Corona-Infektionen hat das Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am Samstag gemeldet.

So viele Corona-Fälle wie noch nie im Saale-Holzland

Soviele Corona-Infektionen wie noch nie seit Beginn der Pandemie hat der Saale-Holzland-Kreis aktuell zu verzeichnen. Am Samstag hat das Gesundheitsamt des Kreises sechs weitere Corona-Infektionen gemeldet. Mehrere davon sind Kontaktpersonen zu positiven Fällen, die sich bereits in Quarantäne befanden, teilt die Kreisverwaltung mit. Laut Staats Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen im Liveblog.