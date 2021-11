"So viele hatten wir länger nicht mehr": Tausende Thüringer bei Samstagsimpfungen in Corona-Impfstellen

Weimar / Erfurt. Mehr als 7600 Menschen haben die Samstagsimpfungen in den Thüringer Corona-Impfstellen an diesem Wochenende in Anspruch genommen.

1873 Menschen kamen zur Erstimpfung, wie der Jörg Mertz, Impfmanager der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), am Sonntag auf Anfrage mitteilte. «So viele hatten wir schon länger nicht mehr.» Nicht nur in Weimar bildeten sich nach seinen Angaben lange Schlangen vor der Impfstelle. Landesweit konnten sich die Menschen am Samstag bis 13.30 Uhr ohne vorherige Terminvereinbarung in den regionalen Impfstellen gegen Covid-19 spritzen lassen.

In Gera warteten bei kühlem Wetter aber auch später noch zahlreiche Menschen, wie Mertz sagte. Das führte auch zu Unmut. Etwa auf Twitter gab es Beschwerden darüber, dass im Onlineportal www.impfen-thueringen.de für die Geraer Impfstelle keine festen Impftermine buchbar waren, mit denen sich lange Wartezeiten bei Kälte umgehen ließen. Wegen der großen Nachfrage auch nach Auffrischungsimpfungen seien derzeit viele Termine schnell weg, sagte Mertz.

