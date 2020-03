Sonneberg. Nach ersten Infektionen vom Freitag sind am Samstag im Kreis Sonneberg zwei neue Fälle hinzugekommen. Hinzu kommt ein bislang unbestätigter Verdacht mit schweren Symptomaten in der Klinik Sonneberg.

Sonneberg: Frau zur Beatmung in Klinik

Ein schwerer Corona-Verdachtsfall aus dem Thüringer Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde zur Beatmung in die Klinik Sonneberg verlegt. Die Frau Anfang 50 war nach anfänglich leichten Symptomen zunächst in der Klinik Neuhaus am Rennweg behandelt worden. Wegen des zunehmend schweren Krankheitsverlaufs musste sie am Freitag in den Nachbarkreis auf die dortige Intensivstation überführt werden. Eine offizielle Bestätigung für eine Infektioin mit dem Corona-Virus liege noch nicht vor.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt ermittle man derzeit mögliche Kontaktpersonen, teilte das Landkreisamt Sonneberg am Samstag mit. Darüber hinaus wurden in dem Südthüringer Landkreis bei zwei weiteren Kreisbewohnern Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Damit steigt die Anzahl der nachgewiesenen Sonneberger Fälle auf insgesamt fünf. Bei den beiden neu Betroffenen handelt es sich um eine Frau und um einen Mann mittleren Alters, die jeweils leichte Symptome zeigen und sich in häuslicher Quarantäne befinden.

