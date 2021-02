Sorge vor Virus-Mutationen im Saale-Orla-Kreis wächst

Immer weniger Menschen lassen sich in den Abstrichstellen am Schleizer Krankenhaus oder am Landratsamt auf das Corona-Virus testen

Die deutschlandweiten Corona-Fallzahlen und gleichsam auch die im Saale-Orla-Kreis sind rückläufig. Einer Perspektive auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität stehe nun aber die Sorge vor den neuen Virus-Mutationen im Wege, heißt es am Mittwoch aus dem Landratsamt in Schleiz. „Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt“, sagte Landrat Thomas Fügmann (CDU) und richtete den Blick vor allem auf den benachbarten Landkreis Hof, wo die als besonders ansteckend geltende britische Virusvariante B.1.1.7 bereits mehrfach nachgewiesen wurde. Da zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zwischen dem Saale-Orla-Kreis und Oberfranken ein- und auspendeln, scheint ein Überschwappen der Mutation nur eine Frage der Zeit zu sein, teilt das Landratsamt mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog