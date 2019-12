Streit über zwei Millionen Euro teures Medikament: Diskussion um Zolgensma in Thüringen angekommen

Zwei Millionen Euro – so viel kostet eine Behandlung mit dem Gentherapeutikum Zolgensma des Herstellers Novartis. Eine einmalige Dosis soll Kindern mit Spinaler Muskelathropie (SMA) helfen, einem genetisch bedingtem Muskelschwund, der jährlich bei rund 40 Neugeborenen in Deutschland auftritt. Unbehandelt würde die Krankheit spätestens im Alter von 18 Monaten zum Tode führen. Laut Thüringer Gesundheitsministerium liegt zwar eine Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für Kinder bis zwei Jahre vor. Der Einsatz in der EU sei beantragt, die Entscheidung stehe noch aus und hänge vom Nachweis der Wirkung ab.

Heftige Debatten über Finanzierbarkeit gesetzlicher Gesundheitsleistungen

Ungeachtet dessen führt Zolgensma als eines der teuersten Medikamente aller Zeiten schon jetzt auch in Thüringen zu heftigen Debatten über die Finanzierbarkeit gesetzlicher Gesundheitsleistungen. Auf Ärzte und Krankenkassen werde erheblicher Druck ausgeübt, sagte der Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA), Josef Hecken, kürzlich bei einem Expertengespräch in Erfurt. Das Bundesgesundheitsministerium forderte den Hersteller Novartis kürzlich auf, das Medikament bis zur Zulassung kostenlos abzugeben.

Eine Verschreibung in Thüringen ist noch nicht bekannt, dennoch ist das Thema bei hiesigen Kassen angekommen. „Bei der TK sind bundesweit bisher fünf Anfragen eingegangen, davon keine in Thüringen. Diese fünf Fälle haben wir unter besonderen Voraussetzungen positiv beantwortet“, sagt Annika Landgrebe, Landessprecherin der Techniker Krankenkasse. Betroffen ist auch die AOK plus. „Das Thema beschäftigt uns schon seit Oktober am Beispiel des kleinen John K. aus Sebnitz in Sachsen, dessen Eltern die Therapie mit Zolgensma bei uns beantragt hatten“, sagt Sprecherin Hannelore Strobel. Die AOK habe letztlich die Übernahme der Kosten zugesagt, sofern die Ärzte die Behandlung übernehmen.

Bundesausschuss bewertet Nutzen und Preisvorstellung von Medikamenten

Laut Barmer ist es aus Versorgungssicht unerheblich, welchen Preis ein Medikament und/oder welchen Preis eine Behandlungsform hat. Kosten und Nutzen müssten auch bei teuren Arzneimitteln in adäquaten Verhältnis zueinanderstehen. „Behandlungen mit in Europa noch nicht zugelassenen Arzneimitteln sollten im Rahmen eines Härtefallprogrammes (Compassionate Use) erfolgen. Gesetzlich verpflichtet sind Pharmaunternehmen dazu aber aktuell nicht“, sagt Landeschefin Birgit Dziuk.

Nutzen und Preisvorstellung von Medikamenten werden nicht von einzelnen Kassen, sondern vom GBA bewertet. Preisverhandlungen führt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Dort plädiert auch Vorstand Stefanie Stoff-Ahnis für eine Härtefallregelung durch Novartis. „Dadurch wäre die Kostenaufteilung geregelt. Das Pharmaunternehmen finanziert sein noch nicht zugelassenes Medikament, die gesetzliche Krankenversicherung die Behandlungskosten. Dies ist ein für beide Seiten faires Modell und ermöglicht in ganz besonderen Fällen die Behandlung sehr kranker Menschen“, so Stoff-Ahnis gegenüber Journalisten.

GBA-Chef Hecken weist bei Gespräch in Erfurt Vorwurf zurück

Den Vorwurf, bei der Debatte um Zolgensma gehe es darum, Kosten zu sparen, wies GBA-Chef Hecken in Erfurt zurück. SMA-Patienten würden derzeit mit dem seit 2017 in der EU zugelassenen und bewährten Medikament Spinraza behandelt, dass anfangs alle zwei Wochen, danach alle vier Monate ins Rückenmark gespritzt wird. Die erste Infusion koste 600.000 Euro, jede weitere 300.000 Euro – in der Summe seien die Ausgaben also vergleichbar. Allein bei der AOK plus wurden bisher 46 Kinder mit Spinraza behandelt. Entscheidend sei letztlich der Nachweis der Wirksamkeit und nicht der Druck der öffentlichen Meinung, so Hecken. Ohne Zulassung können ein Pharmaunternehmen beliebige Preise aufrufen. Auch deshalb müsse „Evidenz vor Eminenz gehen“, so der GBA-Chef. Laut AOK plus müsse man darüber reden, ob Pharmafirmen freihändig solch exorbitante Preise festlegen und dann auch juristisch legitimiert realisieren können.

Nach Meinung von Franziska Becher, Landessprecherin der IKK Classic, sollten die gesetzlichen Krankenkassen bei der Erstattung von Zolgensma oder anderer teurer Gentherapeutika geschlossen im Sinne des Patientenschutzes und des Solidarprinzips handeln.

