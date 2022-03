Südharz-Klinikum in Nordhausen erreicht neue Dimension der Diagnostik

Nordhausen. Das Nordhäuser Krankenhaus hat neue High-End-Geräte für 2,5 Millionen Euro angeschafft. Damit sei eine größere Dimension der Diagnostik erreicht.

Im Südharz-Klinikum sind zwei neue Computertomographen (CT) in Betrieb gegangen. „Wir sind froh, dass wir nun auf High-End-Geräte der neuesten Generation zurückgreifen können, die mit ihren Bildgebungsmöglichkeiten eine neue Dimension der Diagnostik darstellen”, sagt der Chefarzt des Radiologischen Institutes, Professor Ansgar Malich.

Deutliche Verbesserungen ergeben sich bei der CT-Untersuchung des Herzens. Die neuen Geräte können Engstellen von Herzkranzgefäßen schneller erfassen und abbilden. Auch die dreidimensionale Darstellung des Herzens sowie die Ermittlung des Ausmaßes von Verkalkungen ist schneller möglich, weil das gesamte Herz in nur vier Sekunden dargestellt werden kann.

Ein Novum im Bereich der Diagnostik stellt das spektrale CT dar. Das in Nordhausen installierte System gibt es in Deutschland bislang nur zweimal. „Wir können auf eine neue Technologie zurückgreifen, die etwa bei der Therapie von Tumoren zum Einsatz kommen wird. So ermitteln wir, wie viele Anteile des Tumors unter Behandlung absterben und wie viele Anteile noch durchblutet sind“, erläutert Malich.

Ein weiteres Einsatzfeld ist die Lungenbildgebung. Mit der neuen Software werden Lungenrundherde automatisch erkannt. Die Anschaffung und Inbetriebnahme der CT kostete 2,5 Millionen Euro.