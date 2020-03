Taskforce und Kontrollen am Robert-Koch-Krankenhaus Apolda

Einen bedeutenden Vorsprung bei der Vorbereitung auf die Einlieferung der ersten Covid-19-Patienten sowie der Umstrukturierung des Klinikalltags hat das Robert-Koch-Krankenhaus (RKK) in Apolda. Thüringenweit als einer der ersten Verdachtsfälle war Ende Januar ein Mann stationär aufgenommen worden, der über verdächtige Symptome klagte. Der neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) konnte bei dem China-Rückkehrer zwar nicht nachgewiesen werden, doch war am RKK der Schalter umgelegt.

Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog

Mittlerweile, wo sich die politische-gesundheitliche Sachlage teilweise stündlich überholt, haben die Verantwortlichen am Krankenhaus bereits zahlreiche Maßnahmen und Vorbereitungen umgesetzt. So sind die vielen Zugänge ins Klinikgebäude geschlossen worden. Nur noch über einen Nebeneingang kann das RKK betreten werden, erklärt Co-Geschäftsführer Uwe Koch, der in den nächsten Tagen 300 Corona-Schnelltests erwartet.

Wichtige Experten Robert-Koch-Krankenhaus Apolda versammelt

Zutritt nur nach dem Desinfizieren der Hände. Foto: Martin Kappel

Direkt hinter der Eingangstür sitzen zwei Mitarbeiter und kontrollieren die Personenbewegungen. Wie an einer Rezeption muss sich jeder, der Zutritt erbittet, vorstellen und einige Daten hinterlassen. Obligatorisch ist das Nutzen eines Handdesinfektionsspenders und auch das kontaktlose Fieber messen. Mittlerweile darf jeder Patient nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Weitere Zugangsbeschränkungen würden nach Bedarf erlassen.

Doch was aktuell gilt, das kann innerhalb eines Tages oder auch weniger Stunden überholt sein. Daher tritt regelmäßig am RKK eine Taskforce zusammen, um den unüblichen Klinik-Alltag weiter an die Lage anzupassen. Diese Expertengruppe besteht etwa aus der Klinikleitung, verschiedenen Abteilungsleitern, Hygiene-Fachmedizinern sowie Partnern vom Deutschen Roten Kreuz sowie der Kassenärztlichen Vereinigung des Kreises. Eine enge Zusammenarbeit besteht dabei auch mit dem Gesundheitsamt. Würden im Kreis Corona-Tests laufen, würde das RKK darüber sofort in Kenntnis gesetzt.

Weniger Operationen geplant, um Kapazitäten zu schaffen

Kontaktlose Fiebermessung bei Chefarzt und Co-Geschäftsführer Martin Huber. Die Patienten hätten für die Maßnahmen viel Verständnis. Foto: Martin Kappel

Die aktuelle Lage führe auch dazu, dass die Operationspläne mittlerweile täglich aktualisiert werden und neue Operationen in immer geringerer Zahl eingeplant werden, um zunehmend Kapazitäten für Notfälle vorzuhalten. Derzeit stellt das RKK neun Intensivbetten bereit.

Falls schwere Fälle von Covid-19-Erkrankungen mit drohendem Atmungsversagen eingeliefert werden, gibt es auf der Station sechs invasive Beatmungsplätze. Für minderschwere Fälle oder zur Nachversorgung von schweren Verläufen gibt es fünf ambulante Beatmungssysteme.

Oberstes Gebot des Hauses sei aber der Mitarbeiterschutz. Das schließe nicht nur den Schutz des Personals vor Ansteckungen ein, sondern auch die Kinderversorgung. Dass die Schulen und Kitas mittlerweile geschlossen sind, habe sich aber noch nicht in nennenswerten Zahlen über den Ausfall von Mitarbeitern gezeigt.

Diebstahl von Desinfektionsmitteln und Toilettenpapier nur Einzelfälle

Essenziell für das Halten höchster Hygienestandards zum Schutz von Patienten und Personal sei daher die tagesaktuelle Überprüfung der Bestände, also etwa Desinfektionsmitteln für Hände oder Oberflächen, Seife, Toilettenpapier, persönlicher Schutzausrüstung wie Kittel, Schutzmaske oder Brille. Diebstähle von Verbrauchsmaterialien habe es am RKK nur in begrenzter Menge gegeben, erklärt Chefarzt und Co-Geschäftsführer Martin Huber. Es habe Einzelfälle gegeben, bei denen in öffentlichen Toiletten Papier und Desinfektionsmittel entwendet wurden.

Was Besucher und Patienten am RKK jetzt wissen müssen: www.rkk-apolda.de