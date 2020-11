Grippeepidemien während deutscher Teilung: Tatenlos gegenüber asiatischer Grippe

Keine 40 Jahre nach der verheerenden spanischen Grippe schien sie weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt gewesen zu sein. Erinnerungen an überfüllte Krankenhäuser, überforderte Ärzte und viele Tote waren verblasst. Und doch spielten auch während der deutsch-deutschen Teilung Grippeepidemien eine verheerende Rolle.

Die Bilder glichen sich. Was die Auswirkungen anbelangte, waren mit der Spanischen zwar weder die Asiatische (1957/1958) noch die Hongkong-Grippe (1968 bis 1970) vergleichbar, für beide deutsche Staaten stellten aber auch diese zwei epidemischen Großereignisse gewaltige gesundheitspolitische Herausforderungen dar.

So unterschiedlich die politischen System, so verschieden war seinerzeit die Vorgehensweise bei Pandemieabwehr und Infektionsschutz. Aufschluss über Maßnahmen in der DDR geben Akten des ehemaligen Ministeriums für Gesundheitswesen, die heute im Bundesarchiv lagern.

Weder im Westen noch im Osten vorbereitet

Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen die Asiatische Grippe. Das Bild entstand im Sommer 1957 in einem Forschungszentrum der WHO in London. Foto: imago/United Archives International

Ende der 50er Jahre verbreitete sich die Asiatische Grippe. Wie Corona brach auch sie zuerst in China aus, über Asien gelangte sie nach Europa. Weder im Westen noch im Osten war man darauf vorbereitet. Schutz- oder Pandemiepläne gab es nicht. Die Erfahrungen der Spanischen Influenza lagen vier Jahrzehnte zurück und waren zudem von den Erfahrungen des zweiten Weltkrieges überlagert.

Gesundheitsbehörden in der Bundesrepublik sahen lange keinen Grund für Unruhe oder Besorgnis. In einer der wenigen Radiosendungen zum Thema wurden „Gurgeln mit Wasserstoffsuperoxid“ und die Einnahme „formalinfreisetzender Tabletten“ gegen die Erkrankung empfohlen.

Vorbeugende Impfungen hatten sich noch nicht durchgesetzt. Vielmehr wurde öffentlich darüber spekuliert, ob Arbeiter und Angestellte das gerade erst verabschiedete Lohnfortzahlungsgesetz als willkommenen Anlass zum massenhaften Krankmachen nutzten.

Im Oktober 1957 explodieren die Infektionszahlen

Tatenlosigkeit und Unwissenheit rächten sich schnell. Im Oktober 1957 explodieren die Infektionszahlen. Ärzte kamen mit den Hausbesuchen nicht mehr nach. Allein in der Bundesrepublik starben vermutlich bis zu 50.000 Menschen.

In der DDR waren seit den frühen 1950er Jahren Grippestatistiken erfasst worden. Die Asiatische Grippe aber fand offiziell auch im Osten Deutschlands lange nicht statt. Flächendeckende Impfungen gab es noch nicht, sie kamen erst später. Stattdessen schauten die Partei-Blätter auf den Westen, wo angeblich die „Amis“ das Virus eingeschleppt hätten.

Eine gezieltere Bekämpfung der Influenza nahm erst in den 1960ern Gestalt an. Ressourcen-Engpässe bei der Impfstoffentwicklung standen dem immer wieder im Weg. Im März 1962 kam es zu einem Ausbruch der bakteriellen Ruhr mit 75.000 Erkrankten.

Im Volksmund kursierte der Witz „Es wird alles besser: Ostberlin ist Ruhrgebiet“.