Zum Taubenmarkt in Hohenleuben gab es stets eine große Runde am Stammtisch in der Gaststätte Lindenhof. (Archivfoto Volker Bauerfeld)

So wie viele Jahrzehnte zuvor, hätten sich am Sonnabend vor Fastnacht, die Mitglieder des Rassegeflügelzüchterverein Hohenleuben auf dem Gelände an der Gaststätte „Lindenhof“ getroffen und in den Räumlichkeiten die Bauern der Umgebung zum Stammtisch. Doch dieses Jahr ist eben alles etwas anders.