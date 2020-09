Ulrich Paul Hinkel, Chefarzt der Nephrologie und erfahrener Intensiv-Mediziner im Helios-Klinikum Erfurt, war als Corona-Helfer in einer spanischen Klinik. Jeder Patient, der die Intensivstation als geheilt verlassen konnte, wurde von den Mediziner frenetisch gefeiert. Es schafften nicht alle. Weil Beatmungsgeräte knapp waren, wurden die Covid-Patienten teilweise über Tauchermasken beatmet, die in Sportgeschäften gekauft wurden.

Erfurt. Der Erfurter Arzt Ulrich Paul Hinkel half während der Corona-Pandemie in einem Krankenhaus in Madrid aus

Tauchermaske als Beatmungsgerät: Wie ein Erfurter Arzt in der Corona-Pandemie in Madrid half

Spanien ist von der Corona-Pandemie besonders hart betroffen. Mehr als eine halbe Million Menschen sind infiziert, fast 30.000 Patienten sind bereits mit dem oder durch das Virus gestorben. Derzeit werden täglich rund 4000 neu Infizierte registriert. Das Gesundheitswesen kommt durch diese Ausnahmesituation an seine Grenzen. Mediziner aus ganz Europa unterstützen ihre spanischen Kollegen, auch der Helios-Konzern hat Ärzte und Pfleger sowie Beatmungsgeräte nach Spanien geschickt. Mit dabei war Ulrich Paul Hinkel, Chefarzt der Nephrologie und erfahrener Intensiv-Mediziner im Helios-Klinikum Erfurt. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Thüringen im Liveblog.

„Es war eine freiwillige, aber keine leichte Entscheidung. Man will helfen, kann auch helfen. Aber die Entscheidung betrifft einen nicht nur selbst, sondern auch die Familie. Das Corona-Virus ist neu, unbekannt und es tötet. Auch Ärzte. Aber meine Frau hat ganz pragmatisch gesagt: Anstecken kannst du dich auch hier. Also bin ich gefahren.“

„Spanische Ärzte teils eine Woche lang ununterbrochen im Krankenhaus tätig“

Denn während die Fallzahlen in Deutschland im Vergleich gemächlich stiegen, stagnierten oder sogar sanken, stiegen sie in Spanien unaufhörlich steil an. „So einen unglaublich rasanten Anstieg haben wir in Deutschland zum Glück nicht erlebt. Die spanischen Ärzte waren teilweise eine Woche lang ununterbrochen im Krankenhaus, 24 Stunden im Dienst.“

Eine Woche lang haben Hinkel und zwölf weitere Ärzte und Pflegekräfte aus dem In- und Ausland im Hospital Universitario Infanta Elena südlich von Madrid ausgeholfen. Nicht immer in der gewohnten Rolle: „Wir sollten nicht die spanischen Kollegen ersetzen, sie können Medizin genauso gut wie wir, wir wollten ihnen helfen. Also hat man sich einen Platz gesucht, sich auch in der Pflege einteilen lassen. Jede Hand wurde gebraucht.“

Besonders dramatische Situation auf Intensivstation

Jeder Patient, der die Intensivstation als geheilt verlassen konnte, wurde von den Medizinern und Pflegern frenetisch gefeiert. Foto: Ulrich Paul Hinkel

Die Klinik hat eigentlich 110 Betten, jetzt sind es 230 – und alle sind belegt. „Nur drei Patienten hatten kein Covid-19. Ein spanischer Kollege erklärte sarkastisch: Die Diagnostik, also die Suche nach den Ursachen der Krankheit, ist eigentlich unnötig. Alle, die kommen, haben Covid-19. Doch wo war der Infarkt, die Sepsis, die Pneumonie? Die gab es ja trotz Corona. Wo diese Patienten geblieben sind, klärt sich wahrscheinlich erst später“, so Chefarzt Hinkel. Besonders dramatisch sei es auf der Intensivstation gewesen: „Die Zahl der Betten für die ganz schweren Fälle wurde von neun auf 36 erhöht, alle waren rund um die Uhr mit Beatmungspatienten belegt. Das bedeutet, dass viele weitere Patienten auch ein solches Gerät benötigt hätten, aber keins bekommen haben.

Die Patienten dort waren 20, 30 und 50 Jahre alt. Da lag eine 32-jährige Mutter, am Rand der Beatmungskapazität, mehr konnten wir nicht tun, nur zusehen. Sie hat es geschafft, aber viele andere haben es nicht überlebt. Ältere Patienten haben wir nicht gesehen, vielleicht, weil sie gar nicht erst in die Klinik gekommen sind. Es gab eine Altersgrenze, weil es nicht genügend Beatmungsgeräte gab. Das war ein bitteres Erlebnis. Es gibt eben keine gesicherte Basis für eine Therapie, keine Waffe gegen Covid-19. Wir können nur beatmen und den Körper unterstützen. Aber wem wollen sie das Gerät geben, wenn sie zwei Patienten, aber nur einen Platz haben? Dem alten oder dem jungen? Ich bin heilfroh, dass wir uns diese Frage in Deutschland nicht stellen müssen. In Spanien mussten die Ärzte diese Frage ständig beantworten.“

„32-jährige Mutter hat es geschafft, viele andere nicht“

In der Not wurden Patienten mit einfachen Tauchermasken beatmet, weil die Beatmungsgeräte alle belegt waren. „Ohne Beatmungsgerät war das Leben zu Ende. Aber auch mit dem Gerät war es noch lange nicht gewonnen.“ Jeder Patient, der die Intensivstation als geheilt verlassen konnte, wurde gefeiert wie ein Sieger. Und es waren ja auch Sieger. Sie haben den Kampf ums Leben gewonnen.

„Der Schweregrad der Erkrankungen war gefühlt viel höherer, als wir ihn in Deutschland kennen“, vergleicht Hinkel. „Während meines Einsatzes sind allein in diesem Krankenhaus vier bis sieben Patienten an oder mit Corona gestorben. Pro Tag. Und es gibt in Madrid rund 20 Krankenhäuser. Im Erfurter Helios Klinikum sind auch vier Patienten an oder mit Corona-Virus gestorben – aber in der ganzen Zeit, also etwa fünf Monaten.“

Oftmals Polizeikontrollen auf dem Weg zur Klinik

Das Hospital Universitario Infanta Elena liegt südlich von Madrid. Foto: Ulrich Paul Hinkel

Warum Corona in Spanien und auch in Italien so wütet und in Deutschland glücklicherweise nicht, kann Ulrich Paul Hinkel nicht erklären. „Darüber zerbrechen sich viele Experten den Kopf, eine sichere Antwort kennen sie noch nicht. Vielleicht hatten wir etwas mehr Zeit, das Virus aufzuhalten. Alle Medikamente, von denen man sich etwas erhofft hatte, hatten bis zu diesem Zeitpunkt nicht geholfen. Aber auch Spanien hatte drastische Maßnahmen ergriffen -- und es wurde sich strikt daran gehalten“, hat der Erfurter in der spanischen Hauptstadt beobachtet. „Die Straßen waren menschenleer, wir haben kaum jemanden gesehen. Das unterstrich das Außergewöhnliche der Situation. Auf der Fahrt in die Klinik wurden wir oft von der Polizei kontrolliert.“

Eine Entspannung verspricht sich der Erfurter Mediziner erst durch einen Impfstoff. Bis dahin seien die derzeitigen Maßnahmen unumgänglich, allen voran: Masken tragen und Abstand halten! „Denn dabei geht es nicht nur um das eigene Leben, sondern auch um das Leben des Gegenübers, ob Freund oder Fremder.“