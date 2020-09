Qualifikation ausländischer Ärzte mit Thüringer Medizinern nicht gleichwertig

Weimar. Ohne Zuwanderer kommt heute kaum noch ein Krankenhaus in Thüringen aus. Doch viele ausländische Ärzte haben nicht den Ausbildungsstand, der in Deutschland erforderlich ist.

Bei 90 Prozent der ausländischen Ärzte, die sich in Thüringen um eine Zulassung bewerben, entspricht der Ausbildungsstand nicht den in Deutschland erforderlichen Standards. Das geht aus Informationen des Landesverwaltungsamt (LVA) als zuständige Approbationsbehörde und der Landesärztekammer (LÄK) hervor. "Alle vorgelegten Dokumente und Papiere werden eingehend begutachtet und von der Zentralsstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) in Bonn akribisch geprüft. Dabei wird nur bei jedem Zehnten die Qualifikation als gleichwertig anerkannt", sagte LVA-Chef Frank Roßner in Weimar. Die gründlichen Gleichwertigkeitschecks dienten dem Patientenwohl und sollten sicherstellen, dass nur richtige Ärzte mit Kranken arbeiten.