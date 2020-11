Thüringen geht in den Teil-Lockdown: Das bleibt weiterhin geöffnet

Kosmetik- und Nagelstudios – wie das von Doreen Müller in Gera – dürfen in Thüringen geöffnet bleiben, wenn sie Hygienekonzepte einhalten (Archivfoto).

Thüringen geht in den Lockdown light: Die Landesregierung hat eine Corona-Sonderverordnung erlassen, die das Herunterfahren weiter Teile des öffentlichen Lebens von Montag an regelt. Die Regeln, die am späten Samstagabend veröffentlich wurden, halten sich grundsätzlich an die Vereinbarungen von Bund und Ländern, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Allerdings seien auch einige Thüringer Besonderheiten vorgesehen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog