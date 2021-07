Thüringen startet Corona-Impfkampagne in neun Sprachen

Erfurt. Das Land Thüringen hat wie angekündigt eine mehrsprachige Kampagne zum Impfen gegen das Coronavirus gestartet.

Menschen in Thüringen können sich ab sofort auch auf Polnisch, Rumänisch und Russisch über Corona-Impfungen informieren. Entsprechende Informations-Flyer sind seit Donnerstag auf der Homepage der Thüringer Integrationsbeauftragten Annett Roswora zu finden.

In Kürze sollen auch Sprachen wie Arabisch, Farsi aus dem Iran oder Tigrinisch - was in Äthiopien und Eritrea gesprochen wird - hinzukommen. Insgesamt sind Flyer in neun Sprachen geplant, wie das Thüringer Integrationsministerium mitteilte.

«Jede und jeder soll wissen, warum und vor allem wie er sich gegen Covid-19 impfen lassen kann - egal, welche Sprache er oder sie spricht», sagte Roswora. In manchen Zugewanderten-Kreisen gebe es einen erhöhten Aufklärungsbedarf. Es gehe mit der Aktion also auch darum, Vertrauen in die Impfungen zu fördern «und teilweise wilden und angstmachenden Gerüchten entgegenzuwirken».

