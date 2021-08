Thüringen wieder mit niedrigster Inzidenz bundesweit

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Thüringen wieder gesunken. Es wurden aber zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Thüringen wieder leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 6,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Mittwoch hatte der Wert bei 7,0 gelegen. Damit hat Thüringen wieder die niedrigste Inzidenz deutschlandweit. Bundesweit stieg der Wert von 19,4 auf 20,4.

Innerhalb eines Tages kamen im Land 13 neue Fälle hinzu. Von Donnerstag auf Freitag wurden in Thüringen laut RKI zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Altenburger Land blieb die höchste im Bundesland – auch wenn sie von 26,6 auf 23,5 sank. Im Landkreis Nordhausen gab es den in vergangenen sieben Tagen überhaupt keine Neuansteckungen.