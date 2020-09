Thüringer Kinder und Jugendliche haben überdurchschnittlich oft Kopfschmerzen

Der Deutsche Kopfschmerztag am fünften September und der Europäische Kopfschmerz- und Migränetag am 12. September geben Anlass, auch in Thüringen einen genauen Blick auf die Statistiken zu werfen.

Wie aus dem Kopfschmerzreport 2020 der Techniker Krankenkasse (TK) hervorgeht, erhielt in diesem Jahr jeder achte Jugendliche und jedes Kind aus Thüringen (13,2 Prozent) die Diagnose „Kopfschmerz“. Damit liegt der Wert dieser Altersgruppe nur leicht über dem bundesweiten Durchschnitt von rund 12,8 Prozent.

Bei Kindern von Null bis 14 Jahren verzeichnet Thüringen den zweithöchsten Wert bundesweit. Jüngere Kinder sind mit 5,5 Prozent zwar deutlich seltener, im Ländervergleich aber überdurchschnittlich oft betroffen.

Häufige Schmerzmitteltherapien für Thüringer Kinder und Jugendliche

In diesem Jahr hat knapp ein Viertel (24,8 Prozent) der Thüringer Kinder und Jugendlichen die Diagnose Kopfschmerz bekommen und Schmerzmittel verschrieben bekommen. Im Vergleich: Bundesweit erhalten nur rund 22,6 Prozent Arzneimittel gegen das Leiden.

Empfehlungen bei der Diagnose „Kopfschmerz“

„Schmerzmittel können ohne Zweifel sinnvoll sein, gerade bei starken Kopfschmerzen. Gleichzeitig ist es besonders bei Heranwachsenden wichtig, nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern auch die vielfältigen möglichen Ursachen genau in den Blick zu nehmen“, sagt Guido Dressel, Leiter TK-Landesvertretung Thüringen . „Kopfschmerzen können durch Dauerstress, Reizüberflutung oder auch Lebensmittelunverträglichkeiten ausgelöst werden. Nach einem anstrengenden Tag in der Schule oder einer längeren Zeit vorm Smartphone oder am Computer ist körperlicher Ausgleich an der frischen Luft die beste Kopfschmerzvorbeugung und manchmal wirkt es auch wie Medizin.“