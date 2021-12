Thüringer müssen länger auf Ergebnisse von PCR-Tests warten

Erfurt. In Thüringen gibt es derzeit vermehrt längere Wartezeiten auf Ergebnisse von durchgeführten PCR-Tests. Die Tendenz bei den Tests zeigt weiter nach oben.

Mit den steigenden Inzidenzen nimmt auch die Zahl der PCR-Tests in Thüringen stetig zu. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) mitteilte, waren es in allein in den landesweiten Abstrichstellen der KV in den letzten beiden Novemberwochen fast 4100 Tests, Tendenz steigend. Das verlängere auch die Wartezeiten auf das Ergebnis.

Alle Abstrichstellen schickten ihre Tests nach Erfurt zur Auswertung. "Aktuell dauert es es 2 bis 3 Tage von der Durchführung bis zur Ergebnisübermittlung. Die Anzahl der durchgeführten Tests hat in den letzten Wochen zugenommen, sodass das Labor und sein Team einfach länger für die Bearbeitung und Auswertung benötigt", sagte KV-Sprecherin Luisa Ihle auf Nachfrage. Die jüngsten 3G-Bestimmungen hätten zwar keine unmittelbare Auswirkung auf die Anzahl von PCR-Tests, forcierten aber die Antigenschnelltests. Jedes positive Testergebnis muss durch einen PCR-Test überprüft werden. Konkrete Zahlen lägen dazu bislang nicht vor.