Thüringer Polizei warnt: Diese Strafen drohen bei illegalen Faschingsfeiern

Jüchsen. Ein Karnevalsumzug in Thüringen mit bis zu 90 Teilnehmern ist in der derzeitigen Pandemie-Phase nicht nur verboten, sondern hat auch für Empörung unter Politikern und Karnevalisten geführt.

Wegen der weltweiten Corona-Pandemie werden neben vielen anderen Veranstaltungen auch die Karnevalsveranstaltungen dieses Jahr ausfallen müssen. Die meisten Karnevalsvereine nehmen das mit einem weinenden Auge hin, zeigen sich größtenteils aber vernünftig. Es gibt jedoch Mitbürger, die wenig Verständnis für die gesetzlichen Regelungen haben und sich das alljährliche Feiern nicht verbieten lassen wollen - so z.B. jüngst in Jüchsen. Dort haben sich ungefähr 90 Personen zu einem nicht angemeldeten Umzug getroffen. Sie trugen teilweise weder Mund-Nasen-Bedeckung noch hielten sie sich an die Abstandsregeln. Die Polizei und das zuständige Landratsamt waren vor Ort fertigten zahlreiche Anzeigen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog