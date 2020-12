Die Tourist-Information in Bad Frankenhausen ist bis zum 10. Januar geschlossen.

Bad Frankenhausen. Das Kurmittelhaus in Bad Frankenhausen bleibt mit Einschränkungen aber geöffnet.

Tourist-Info in Bad Frankenhausen geschlossen

Aufgrund der aktuellen Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie bleibt die Tourist-Information der Kurstadt Bad Frankenhausen bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 geschlossen.

Das Kurmittelhaus an der Kyffhäuser-Therme ist derweil von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 16 Uhr geöffnet.

In dieser Zeit stehen die Mitarbeiter für Anfragen persönlich oder unter Telefon: 034671/ 51 23 zur Verfügung. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar ist das Kurmittelhaus geschlossen. Die Bade- und Saunalandschaft, die Totes-Meer-Salzgrotte, der Wellnessbereich und der Wohnmobilstellplatz sind bereits seit 2. November zu.